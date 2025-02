Politolog z Torunia walczy z nowotworem. Trwa zbiórka na leczenie Jarosława Wojtasa [link]

Agata Wojtas, żona politologa opisała historię choroby. – Pierwszym krokiem była operacja wycięcia nerki. Po zabiegu lekarz opisał ją jako tragicznie ciężką i wykonaną w ostatniej możliwej chwili! Okazało się, że wycięty wraz z nerką guz był ogromny – „wielkości głowy dziecka”! Operacja w Centrum Onkologii się udała. Niestety po trzech tygodniach Jarosław Wojtas doznał wstrząsu septycznego. W szpitalu zdiagnozowano perforację jelita grubego, ropień przy miednicy i zapalenie otrzewnej. – W ciągu kilku tygodni Jarek był otwierany cztery razy, a większość tego czasu spędził na silnych lekach opioidowych. Nie był w stanie opuszczać łóżka, ani samodzielnie siadać. Cały czas trwała walka o poprawne funkcjonowanie nerki, która mu pozostała i nadzieja, że nie powtórzy się krwawienie wewnętrzne – relacjonowała Agata Wojtas. Politologa czeka chemioterapia i kontynuacja leczenia. – Jarek potrzebuje dodatkowych leków, rehabilitacji i wsparcia we wszystkich czynnościach. Link do zbiórki na stronie SiePomaga znajduje się TUTAJ . Można również pomóc, dokonując wpłaty na konto: Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym Kawałek Nieba 31 1090 2835 0000 0001 2173 1374 Santander Bank tytułem: 4301 pomoc dla Jarka Wojtasa Podczas rozliczenia z Urzędem Skarbowym można też przekazać 1,5% podatku: KRS 0000382243 cel szczegółowy: 4301 pomoc dla Jarka Wojtasa

