Miał powstać hotel, jest opuszczony budynek. Stary Browar w Toruniu zmienia właściciela

2025-02-15, 17:36 Michał Zaręba/Redakcja

Stary Browar w Toruniu zmienia właściciela/fot: Michał Zaręba, archiwum

Od ponad dwóch lat powinien przyjmować gości na toruńskiej Starówce. Czterogwiazdkowy hotel miał powstać w zabytkowym otoczeniu na terenie starego browaru. Jak się okazuje, niszczejący obiekt zmienia właściciela – informację potwierdził Paweł Gulewski, prezydent Torunia.

– Widziałem koncepcję, która odpowiadała funkcją gastronomiczną i hotelarskim. Chyba jesteśmy już na etapie finalizowania umowy zakupu tej nieruchomości. My, jako gmina Miasta Toruń mamy tam swój komponent odpowiedzialności. Rozmawiamy o miejscach parkingowych, które muszą być zabezpieczone, mowa tutaj o 70 miejscach w okolicach potencjalnego hotelu. Cieszymy się, że ta substancja, która niszczeje i nie jest zbyt dobrą wizytówką w południowo-wschodniej pierzei zespołu staromiejskiego, odzyska blask. Mam taką nadzieję. Przede wszystkim będzie mogła służyć turystom mieszkańcom Torunia. Współpracujemy z inwestorem – opisywał Gulewski.



Zabytkowy browar należał do miasta. Później trafił do biznesmena Krzysztofa Mielewczyka. Zabytek przejęła Satoria Group i w 2019 roku ogłosiła otwarcie hotelu na koniec 2022 roku. Koszt inwestycji szacowano wtedy na 60 milionów złotych. Nie wykluczano nawet, przyjazdu do Torunia znanej celebrytki Paris Hilton.



W ostatnim czasie obserwujemy wzrost zainteresowania tematem potencjalnej inwestycji w kompleksie budynków skupionych wokół Starego Browaru w Toruniu. Jak już informowaliśmy wcześniej, sytuacja związana z tym projektem inwestycyjnym jest dynamiczna.





W odpowiedzi na pojawiające się w przestrzeni medialnej informacje, Prezydent postanowił dzisiaj odnieść się do sprawy. Rzeczywiście, potwierdzamy – doszło do zmiany inwestora, a sama transakcja zakupu nieruchomości została już przeprowadzona.





Nowym właścicielem kompleksu nieruchomości jest lokalna spółka – prężnie działająca toruńska firma, o ugruntowanej pozycji rynkowej. Trwają analizy biznesowe potencjalnych przedsięwzięć w tym miejscu, a ich stan zaawansowania jest na wysokim poziomie.





Z inwestorem współpracujemy od wielu miesięcy, a tę intensywną współpracę, w którą zaangażowane są różne miejskie agendy – koordynuje oczywiście Centrum Wsparcia Biznesu.