Dialog zamiast protestu. Wojewoda wysłuchał postulatów służb mundurowych [zdjęcia]

2025-02-15, 07:47 Damian Klich/Redakcja

Braki kadrowe w służbach mundurowych były głównym tematem rozmów Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego/fot: Damian Klich

Służby mundurowe z województwa kujawsko-pomorskiego wypracowały wspólne postulaty, których spełnienie ma zaradzić przede wszystkim brakom kadrowym wśród funkcjonariuszy.

Podczas Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego przedstawił je młodszy inspektor Piotr Kujawa, przewodniczący zarządu wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



– Powiązanie tego budżetu, tych naszych słów z PKB na wzór wojska, jak również wprowadzenie tych rozwiązań dodatkowych, funkcjonujących na wzór wojska, co ma wejść od 1 lipca, czyli ten dodatek mieszkaniowy. Szczególnie w tych dużych aglomeracjach, który spowoduje, że koszty utrzymania młodego funkcjonariusza będą mniejsze i będzie mu troszeczkę łatwiej zacząć. Dla niego ta służba będzie bardziej atrakcyjna – mówił Kujawa.



Służby mundurowe liczą na poparcie ze strony wojewody kujawsko-pomorskiego Michała Sztybla na szczeblu centralnym.



– Na pewno będę pomagał w wypracowywaniu wszystkich rozwiązań kompromisowych. Mam na myśli to, że uwzględniających zarówno sytuację budżetu państwa, jak i to, że wakaty w służbach powinny się zmniejszyć. Zresztą one już zmalały w tym roku na tle lat poprzednich – podkreślił Sztybel.



W spotkaniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego wzięli udział między innymi kujawsko-pomorska policja, straż pożarna, straż graniczna i służba więzienna.