Zawiadomienie do prokuratury ws. spalarni w Inowrocławiu. Ratusz: Sianie dezinformacji

- Powołanie Stowarzyszenia Metropolia Toruńska to nie tylko zmiana nazwy, to konsolidacja działań 36 samorządów na rzecz rozwoju, który nam uciekał - mówił… Czytaj dalej »

Stowarzyszenie „Nie dla spalarni” złożyło zawiadomienie do prokuratury w związku z prawdopodobnym popełnieniem przestępstwa urzędniczego. Zdaniem członków stowarzyszenia pozytywna opinia dotycząca planu zagospodarowanie przestrzennego dla spalarni, sporządzona przez miejską komisję urbanistyczno–architektoniczną, zawiera rażące błędy. Miasto odpiera te zarzuty, apelując o niesianie dezinformacji. Podkreślamy, że wszelkie decyzje podejmowane w ramach procedur związanych z planowaniem przestrzennym są transparentne, zgodne z obowiązującymi normami prawnymi, a wszelkie informacje przedstawiane przez władze miasta są rzetelne i oparte na faktach. Władze miasta Inowrocławia sprzeciwiają się szerzeniu dezinformacji – mówiła Daria Knasiak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Inowrocławia. Ratusz już podjął kroki prawne, zmierzające do sprostowania treści przedstawionych przez stowarzyszenie.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.