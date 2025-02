Wypadek pod Solcem Kujawskim na DK 10. Jedna osoba zakleszczona w samochodzie [zdjęcia]

Na miejscu pracowały trzy zastępy straży pożarnej. - Jako pierwsi na miejscu zdarzenia pojawili się soleccy strażacy, którzy potwierdzili zgłoszenie oraz przekazali informacje o uwięzionej osobie w pojeździe osobowym - czytamy na profilu OSP Solec Kujawskim na Facebooku. - Aby uwolnić kierującego osobówki konieczne było użycie specjalistycznego sprzętu hydraulicznego. Po wydobyciu kierujący został przekazany przybyłemu na miejsce Zespołowi Ratownictwa Medycznego. - Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że kierujący pojazdem marki Toyota, jadący w stronę Torunia, z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w naczepę pojazdu marki MAN, jadącego z naprzeciwka - mówi asp. Krzysztof Bratz, rzecznik bydgoskich policjantów. - W efekcie stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drugi pojazd, który również jechał z naprzeciwka - był to tym razem pojazd marki Scania. Na skutek tego zdarzenia kierujący toyotą wpadł do rowu, został przewieziony do szpitala na badania. Policjanci aktualnie wyjaśniają wszystkie okoliczności i dokładne przyczyny tego zdarzenia. Łącznie w pojazdach podróżowały trzy osoby, poza kierowcą pozostałe nie doznały obrażeń. Początkowo droga była zablokowana, obecnie jest już przejezdna.

