Tragedia w Śliwicach. Mężczyzna wysiadał, został potrącony. Nie udało się go uratować

2025-02-09, 19:55 Maciej Wilkowski/Redakcja

Policjanci wyjaśniają okoliczności tego tragicznego wypadku/fot. ilustracyjna, Pixabay

Do śmiertelnego potrącenia mężczyzny doszło w Śliwicach w Borach Tucholskich. Według wstępnych informacji, tragedia wydarzyła się, gdy mężczyzna wysiadał z pojazdu.

Wypadek wydarzył się ok. 18:00. - Pierwszy na miejsce zdarzenia przybył zespół ratownictwa medycznego, który stwierdził zatrzymanie krążenia u osoby poszkodowanej. Podjęto czynności reanimacyjne, w których brali udział również przybyli na miejsce strażacy. Po ok. 40 minutach od rozpoczęcia reanimacji zespół ratownictwa medycznego niestety stwierdził zgon potrąconego mężczyzny - relacjonuje kapitan Grzegorz Polak, oficer prasowy komendy PSP w Tucholi.



- Z informacji, które posiadam, był to kierowca samochodu ciężarowego, który planował wjazd na teren jednego z zakładów pracy w miejscowości Śliwice. Prawdopodobnie do zdarzenia doszło podczas wysiadania z tego pojazdu - przekazuje.



Potrącony to 64-latek. - Policjanci wstępnie ustalili, że mężczyzna został uderzony przez pojazd marki Audi, którym kierował 20-latek - informuje młodszy aspirant Łukasz Tomaszewski, oficer prasowy KPP w Tucholi.



Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności tego tragicznego wypadku.