Wsiadł do cudzego auta, wyjął nóż i zażądał pieniędzy. Rozbój w Inowrocławiu

2025-02-12, 14:00 Redakcja

Kierowca wsiadł do pojazdu i grożąc kierowcy i pasażerowi nożem zażądał od nich pieniędzy/fot. ilustracyjna, Pixabay

Ponad 20 lat więzienia grozi mężczyźnie podejrzanemu o dokonanie rozboju w Inowrocławiu. 28-latek, uciekając przed policją, wyskoczył przez okno na parterze.

Do zdarzenia doszło w sobotę (8 lutego) w godzinach nocnych na Osiedlu Piastowskim w Inowrocławiu. Do zaparkowanego auta podjechał inny samochód, a jego kierowca wsiadł do pojazdu i grożąc kierowcy i pasażerowi nożem zażądał od nich pieniędzy i innych wartościowych rzeczy. – Następnie polecił im jechać do bankomatu i jednego z nich zmusił do wypłacenia gotówki, którą następnie zabrał. Po tym napastnik oddalił się – relacjonuje asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji.



Policjanci wytypowali podejrzewanego i ustalili, gdzie mieszka. Gdy udali się, by go zatrzymać, ten uciekł przez okno na parterze. Tam jednak także czekali na niego mundurowi. 28–latek trafił do policyjnego aresztu, usłyszał zarzut rozboju z nożem.



– Policjanci wnioskowali wobec niego o tymczasowe aresztowanie, do czego przychylił się zarówno oskarżyciel oraz sąd. Najbliższe trzy miesiące zatem spędzi za kratami. Z uwagi na to, że podejrzany to recydywista, sąd może zwiększyć mu karę. Za rozbój z niebezpiecznym przedmiotem grozi wyrok do lat 20 więzienia – przekazuje asp. szt. Izabella Drobniecka.