Szereg nieprawidłowości w GCK w Białych Błotach. Będzie zawiadomienie do prokuratury?

2025-02-12, 11:00 Damian Klich/Redakcja

Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach/fot. Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach, Facebook

Najwyższa Izba Kontroli wykazała nieprawidłowości finansowe i organizacyjne w Gminnym Centrum Kultury w Białych Błotach. W wystąpieniu pokontrolnym czytamy między innymi o niewprowadzeniu do ksiąg obrachunkowych ponad dwóch tysięcy operacji, większości w latach 2022 i 2023.

– Z grupą radnych będziemy składali wniosek do pani wójt o to, żeby zgłosiła sprawę do prokuratury – mówi Radna Gminy Białe Błota Magdalena Sznajder. – Jeżeli pani wójt tego nie zrobi, zgłosimy to sami. O nieprawidłowościach w GCK-u wiedzieliśmy od dawna, zgłaszaliśmy to panu wójtowi i nic z tym niestety pan wójt nie robił. Przez wiele miesięcy śmiano się z nas, że wymyślamy sobie te sytuacje, które miały miejsce w GCK-u. Udowodniliśmy, że tak było. Nie pozwolimy na to, żeby środki gminne, czyli środki wszystkich mieszkańców były w taki sposób zagospodarowane.



– Otrzymaliśmy dwa protokoły Najwyższej Izby Kontroli – to były kontrole prowadzone zarówno w Urzędzie Gminy, jak i w Gminnym Centrum Kultury. Jest tam wiele nieprawidłowości, zarzutów dotyczących poprzedniej kadencji – zarówno poprzedniego wójta, skarbnika, jak i dyrektora GCK-u – mówi wójt gminy Białe Błota Magdalena Maison. – Musimy przeanalizować, czy my jako urząd mamy kompetencje do tego, żeby złożyć takie doniesienie, czy też powinna to zrobić NIK. Ta sprawa została przekazana naszym prawników.



Negatywna ocena dotyczyła również ponoszenia wydatków na wydarzenia niezwiązane z profilem placówki czy zniknięcie sprzętu komputerowego o wartości prawie dziewięciu tysięcy złotych. Zastrzeżeń NIK jest więcej.