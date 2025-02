Tytoń i narkotyki w przesyłkach w regionie. Towary były warte ponad 90 tys. złotych

2025-02-12, 09:21 Redakcja

W dwóch paczkach funkcjonariusze z KAS znaleźli 1088 gramów mefedronu/fot. KAS

Między innymi ponad kilogram mefedronu znaleźli funkcjonariusze z KAS w przesyłkach adresowanych do odbiorców z województwa kujawsko-pomorskiego.

Funkcjonariusze Służby Celno–Skarbowej z Torunia i Bydgoszczy przeprowadzili na początku lutego szereg kontroli w firmach kurierskich i pocztowych.



– Mundurowi zatrzymali osiem kilogramów tytoniu do palenia oraz 205 sztuk e-papierosów, które nie miały polskich znaków akcyzy. Nielegalne wyroby tytoniowe znajdowały się w 11 przesyłkach adresowanych do odbiorców w województwie – informuje Bartosz Stróżyński, rzecznik prasowy IAS w Bydgoszczy. – W dwóch innych paczkach funkcjonariusze z KAS znaleźli 1088 gramów mefedronu, czyli silnej substancji psychoaktywnej w formie tabletek i kryształków.



Szacunkowa wartość rynkowa wyrobów bez akcyzy to ponad 20 tys. zł, a narkotyków – ok. 70 tys. złotych.



Wśród znalezisk jest też gotówka – ponad sześć. tys. euro w przesyłce nadanej z Niemiec. – Aktualnie trwają wyjaśnienia, jaki charakter miała ta przesyłka – przekazuje rzecznik.



Postępowania w sprawach nielegalnych przesyłek prowadzą śledczy z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu.