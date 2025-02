Można wynieść nie tylko książki, ale… i meble. Biblioteka w Bydgoszczy sprzedaje używany sprzęt

2025-02-08, 07:52 Tatiana Adonis/Redakcja

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy wyprzedaje używane meble i sprzęt/fot: Tatiana Adonis

To coś dla łowców okazji. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy wyprzedaje używane meble i sprzęt. Biurka i lampy można kupić za grosze – mówili Joanna Pawłowska z działu promocji i Łukasz Twarowski, zastępca dyrektora czytelni na Starym Rynku.

– Jeżeli ktoś urządza mieszkanie, wyposaża biuro, a może po prostu lubi polować na prawdziwe okazje, to u nas znajdzie meble, dodatki i wiele innych praktycznych przedmiotów. Wszystko w naprawdę symbolicznych cenach, które pozytywnie zaskoczą każdego. To są działania, które wykonujemy w duchu ekologii. Chcemy dać przedmiotom drugie życie. Służyły nam i naszym czytelnikom, a teraz chcemy, żeby służyły jeszcze innym – zachęcała Joanna Pawłowska.



– Mamy biurka, witrynę szklaną, zdarzają się też stare komputery, lampy i stoły. Wyprzedajemy meble, które są zużyte. Dla nas już nie są potrzebne, ale być może komuś się przydadzą. Na bieżąco aktualizujemy. Przez cały rok można sprawdzać, co aktualnie mamy do sprzedania. W poprzednich latach katalogi biblioteczne cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Dużo osób wykorzystywało je do przerobienia sobie na mebelki do domu, jakieś drobiazgi. Aktualnie nie mamy takich na sprzedaż, ale one się pojawiają – wymieniał Łukasz Twarowski.



Wykaz i zdjęcia sprzedawanych rzeczy można znaleźć na stronie biblioteki. Aby kupić dany przedmiot, wystarczy wysłać ofertę mailem. Liczy się kolejność zgłoszeń – kto pierwszy ten lepszy. Pełne zestawienie znajduje się TUTAJ.