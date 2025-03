W takich warunkach aż chce się czytać. Powiat świecki stawia na kulturę!

2025-03-04, 14:27 Marcin Doliński/Redakcja

Tak ma wyglądać nowa Biblioteka Powiatowa w Świeciu/wizualizacja: nadesłana

Będzie sala konferencyjna, udogodnienia dla niepełnosprawnych i parking. W Świeciu zostanie wybudowana nowa biblioteka powiatowa. Pierwsze prace mają rozpocząć się jeszcze w tym roku.

– Biblioteka ma powstać przy ul. Laskowickiej w miejscu budynku, który jest przeznaczony do wyburzenia. Powstanie energooszczędny, nowoczesny budynek, który ma zapewnić odpowiedni standard, zarówno dla pracowników, jak i dla osób, które przyjdą wypożyczyć te zasoby. Cała inwestycja to koszt pomiędzy 6 a 6,5 miliona złotych. Budynek będzie parterowy, mający około 500 metrów kwadratowych – mówił Roman Witt, wicestarosta powiatu świeckiego.



– Jeśli chodzi o metraż, to zyskamy salę konferencyjną, która jest nam niezbędna do prowadzenia różnych spotkań konferencji i zajęć. Zyskamy również parking. Całość będzie również dostosowana dla osób niepełnosprawnych, więc swobodne poruszanie się to też jest zdecydowany plus – dodała Alina Kot-Czerwińska, dyrektor biblioteki.



Obecnie biblioteka mieście się w ponad 100-letniej kamienicy.