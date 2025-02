Narkotyki, pseudokibice, strzelanina. Ciąg dalszy sprawy gangsterów z Żołędowa [wideo]

2025-02-07, 11:11 Redakcja

Kujawsko-pomorscy policjanci doprowadzili do Prokuratury Rejonowej w Świeciu czterech mężczyzn zatrzymanych w związku z wtorkową akcją służb w Żołędowie, Wielkim Konopacie i Starym Jasińcu/fot. Policja

Kujawsko-pomorscy policjanci doprowadzili do Prokuratury Rejonowej w Świeciu czterech mężczyzn zatrzymanych w związku z wtorkową akcją służb w Żołędowie, Wielkim Konopacie i Starym Jasińcu. Odkryto wówczas laboratorium i magazyn pełen narkotyków.

W czwartek prokurator przedstawił czterem zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej wytwarzającej zakazane środki odurzające i wprowadzania ich do obrotu w znacznych ilościach. Złożył także do sądu wniosek o aresztowanie podejrzanych.

Decyzją sądu czterej mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.

Za przestępstwa zarzucane podejrzanym grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności.



Policja obserwowała pseudokibiców

Przypomnijmy - policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy wspólnie z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Świeciu od pewnego czasu rozpracowywali grupę przestępczą powiązaną ze środowiskiem pseudokibiców jednego z bydgoskich klubów piłkarskich, zajmującą się produkcją i handlem narkotykami.

Jak wynikało z informacji kryminalnych, przestępcy działali w zorganizowanej grupie, która miała ściśle określoną hierarchię, a jej członkowie odpowiedzialni byli za poszczególne etapy produkcji narkotyków, a także ich dystrybucję. Z informacji policjantów wynikało także, że członkowie grupy zajmowali się dystrybucją wytworzonych narkotyków na terenie powiatów bydgoskiego i świeckiego.



Szef gangu uciekał autem, później pieszo

Działania związane z zatrzymaniem członków grupy przestępczej zaplanowano na wtorek (4 lutego). Ponieważ z rozpoznania wynikało, że przestępcy mogą być niebezpieczni do akcji włączyli się także funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Bydgoszczy.

We wtorek późnym popołudniem, policjanci zaczęli działania. Na jednej z ulic Żołędowa, pod Bydgoszczą kryminalni zauważyli typowane BMW X1, którym wcześniej poruszał się przywódca grupy – 25-letni Dawid W. Policjanci dali mężczyźnie wyraźne sygnały do zatrzymania. Ten jednak, ignorując je, zaczął uciekać, a w pewnym momencie jechał wprost na policjanta, który usiłował zatrzymać pędzące auto, oddając strzały w opony samochodu. Funkcjonariusz odskoczył na bok, nadal strzelając w opony uciekającego BMW. Kierowca samochodu przejechał jeszcze kilkaset metrów, jednak auto ostatecznie zostało unieruchomione. 25-letni Dawid W. zbiegł z miejsca, a wewnątrz samochodu policjanci zatrzymali 25-letniego pasażera – Patryka P. (25l.).



Tu laboratorium, tam magazyn

Dalej działania policjantów przeniosły się do miejscowości Wielki Konopat w powiecie świeckim, gdzie na terenie jednej z wynajmowanych posesji policjanci ujawnili laboratorium, w którym produkowane były narkotyki. Policjanci weszli do pomieszczeń, w których właśnie trwała produkcja - w 60 kuwetach zalanych brunatnym płynem wytwarzany był kryształ 3 i 4 CMC.

Policyjne działania prowadzone były także w miejscowości Stary Jasiniec, gdzie grupa zorganizowała w garażu magazyn narkotyków. Tu kryminalni przejęli 30 kilogramów hermetycznie zapakowanej marihuany.

Ostatecznie, podczas działań, zatrzymano czterech mężczyzn: 19-latka, 27-latka i dwóch 25-latków.

Śledztwo dotyczące przestępczości narkotykowej nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Świeciu, gdzie trafili zatrzymani.

Trwają także działania związane z ustaleniem miejsca pobytu i zatrzymaniem 25-letniego Dawida W., który zbiegł z miejsca działań, wcześniej usiłując rozjechać zatrzymującego go policjanta.

Jak wynika z wiedzy policjantów to on był liderem tej przestępczej grupy, zajmującej się produkcją i handlem narkotykami.