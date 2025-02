Czy to już koniec planów budowy stopnia wodnego w Siarzewie? O tym w „Rozmowie Dnia”

2025-02-06, 09:04 Agnieszka Marszał/Redakcja

Stanisław Pawlak/fot. Agnieszka Marszał

- Zaczynam wątpić w to, czy budowa stopnia wodnego w Siarzewie jest traktowana poważnie - mówił w „Rozmowie Dnia” senator Stanisław Pawlak z Nowej Lewicy.

Rozmawialiśmy też o sytuacji finansowej we włocławskiej firmie Anwil. – Pracownicy boją się o przyszłość – zakładu i swoją – mówił senator Stanisław Pawlak. Z pytaniem o aktualną sytuację finansową i przyszłość jednego z największych pracodawców w regionie, napisał do ministra aktywów państwowych, po tym, jak pracownicy zwrócili się do niego z prośbą o pomoc.



– [Pracownicy] są zaniepokojeni sytuacją gospodarczą, finansową spółki. Po drugie, w związku z taką sytuacją dowiedzieli się, że będzie albo zawieszony albo zlikwidowany układ zbiorowy pracy; i po trzecie – widzą, że działanie obecnego zarządu Anwilu nie jest korzystne dla przyszłości, dlatego, że decyzje, jakie są podejmowane – szeroko rozumiane – pogarszają sytuację spółki. Przykładem są chociażby prowadzone remonty – albo ich brak – wskazał senator.



– Przeszedłem już swoją drogę życiową i obejmując jakiekolwiek stanowiska, nigdy nie krytykowałem poprzednika, tylko zawsze mówiłem, co ja sam mogę wykonać, co ja sam mogę zrobić. To może w takim razie odpowiedzą koledzy z zarządu, dlaczego z Orlenu kupują bardzo drogi gaz, co podwyższa koszty, a te mają przełożenie na spadający bardzo szybko wynik ekonomiczny Anwilu – dodał.



Zdaniem senatora Stanisława Pawlaka włocławski Anwil powinien być niezależny od Orlenu, a rządzący powinni zapanować nad importem nawozów sztucznych, by wesprzeć lokalnych producentów.



Całej rozmowy można wysłuchać poniżej.