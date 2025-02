Pijany 23-letni kierowca wjechał w ogrodzenie. Nocny huk usłyszał policjant

2025-02-05, 15:38 Redakcja

Pijany 23-letni kierowca wjechał w ogrodzenie/fot. materiały policji

Zdewastowane ogrodzenie i zniszczony samochód - tak zakończył podróż młody kierowca z Aleksandrowa Kujawskiego, który prowadził samochód po alkoholu. 23-latek prawdopodobnie stracił panowanie nad pojazdem.

Do incydentu doszło we wtorek chwilę przed północą w Aleksandrowie. - Kierowca toyoty stracił panowanie nad pojazdem i wjechał w ogrodzenie. Huk usłyszał aleksandrowski policjant - starszy aspirant Miłosz Tułnowski, przebywający w swoim miejscu zamieszkania – informuje asp. Marta Błachowicz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim. - Wybiegł na ulicę i zatrzymał 23-letniego kierowcę. Policjantowi pomógł przypadkowy mężczyzna, bo pijany kierowca próbował uciekać.



23-latek miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Odpowie za kierowanie w stanie nietrzeźwości, nie posiadał też uprawnień do prowadzenia samochodu. Przewoził 17-letniego pasażera, więc ponadto odpowie za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.