Złamał zakaz zbliżania się i groził kobiecie śmiercią. Areszt dla 34-latka z Dąbrowy Biskupiej

2025-01-08, 15:27 Redakcja

Mężczyzna od listopada ubiegłego roku do stycznia nie stosował się do wyroku sądowego z 2023 roku/fot. ilustracyjna, Pixabay

Przed rozprawą trzy miesiące w areszcie spędzi mężczyzna, który złamał zakaz zbliżania się, a potem groził kobiecie śmiercią. Wcześniej usłyszał też zarzuty uszkodzenia mienia.

W listopadzie ubiegłego roku 34-latek powybijał szyby w drzwiach i oknach dom jednorodzinnego. Uszkodził też dwa auta. Właściciel straty oszacował na dziewięć tysięcy złotych. Gdy został zatrzymany, był pijany. – Usłyszał zarzuty uszkodzenia mienia w warunkach recydywy – przekazuje asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu.



Po tym zdarzeniu dopuścił się jednak kolejnych przewinień. – Od listopada ubiegłego roku do stycznia nie stosował się do wyroku sądowego z 2023 roku. Jako klient jednego ze sklepów, miał sądowy zakaz zbliżania się do kobiety zatrudnionej w nim. Ponadto groził kobiecie pozbawieniem życia, spaleniem oraz zniszczeniem mienia należącego do niej. W związku ze łamanym zakazem i groźbami mężczyzna w niedzielę (5 stycznia) został zatrzymany przez inowrocławskich policjantów. Do zatrzymania doszło u członka rodziny, gdzie wywołał awanturę – relacjonuje policjantka.



Sąd zdecydował o aresztowaniu 34-latka na trzy miesiące. – Teraz mężczyźnie grozi kara więzienia za uszkodzenie mienia w warunkach recydywy, złamanie sądowego zakazu i groźby karalne – informuje asp. szt. Drobniecka.