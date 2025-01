Sąd w Bydgoszczy przejął sprawę mężczyzny, który zmarł po interwencji policjantów

2025-01-11, 13:10 Marcin Glapiak/Redakcja

Protest przed Sądem Rejonowym w Inowrocławiu/fot. Marcin Glapiak, Archiwum

Sprawa Michała, który zmarł po interwencji policjantów nie będzie jednak rozpatrywana przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu. Akta przejął sąd w Bydgoszczy.

Pod koniec grudnia ubiegłego roku rodzina zmarłego Michała udostępniła mediom nagrania, pochodzące z kamer policjantów. Na filmie widać, że funkcjonariusze dopuścili się wielu nieprawidłowości. W grudniu doszło też do zmiany zarzutu z pobicia ze skutkiem śmiertelnym na nieumyślne spowodowanie śmierci. Wówczas rodzina zmarłego zorganizowała protest przed sądem w Inowrocławiu.



- Będę walczył o postawienie zarzutu zabójstwa z premedytacją, bo tak to wygląda na filmie - mówił ojciech Michała Maciej Sylwestruk. - Nie trzeba być prokuratorem, żeby obejrzeć film i stwierdzić, co się tam działo. Wchodzi dwóch gości, chłopak się kładzie do skucia, a oni go załatwiają. Chodzą jak mordercy w mundurach.



Według informacji, jakie podała „Gazeta Wyborcza", Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, w związku z zastrzeżeniami wysuwanymi przez ojca zmarłego mężczyzny, wycofał się z kierowania tą sprawą. Postępowanie będzie prowadził Sąd Okręgowy w Bydgoszczy.