Staranował autem drzwi komisariatu w Bydgoszczy. 45-latek usłyszał zarzuty

Za zniszczenie mienia o charakterze chuligańskim oraz za jazdę po pijanemu ma odpowiedzieć mężczyzna, który w piątek po 14:00 wjechał do budynku komisariatu policji Bydgoszcz-Śródmieście. Miał niemal dwa promile alkoholu we krwi.

Kierujący peugeotem 45-letni obywatel Gruzji wjechał w budynek policyjnego komisariatu przy ul. Poniatowskiego. W środku była jedna osoba. Widząc, co się dzieje, schroniła się w bezpiecznym miejscu. - Nie było to przypadkowe zdarzenie, ponieważ mężczyzna kilkukrotnie cofał pojazd i taranował szklane drzwi komisariatu - relacjonowała w piątek kom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.



Mężczyzna był pijany, dopiero w sobotę rozpoczęło się przesłuchanie. - Po konsultacji z prokuratorem mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości (1,8 promila) oraz zniszczenia mienia jako czynu o charakterze chuligańskim - informuje policja.



Funkcjonariusze wystąpili z wnioskiem do prokuratora o tymczasowe aresztowanie 45-latka. Ostatecznie mężczyzna został objęty jedynie policyjnym dozorem oraz poręczeniem majątkowym w kwocie pięciu tys. złotych.



Za zniszczenie mienia grozi do pięciu lat więzienia, ale chuligański charakter czynu może wpłynąć na podwyższenie kary. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że mężczyzna miał wjechać do komisariatu, ponieważ wcześniej zatrzymano jego partnerkę.