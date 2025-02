Zaczyna się budowa Trasy Staromostowej. Pierwsze zmiany w organizacji ruchu!

2025-02-03, 08:42 Polska Agencja Prasowa/Redakcja

Pierwsze zmiany w ruchu zostaną wprowadzone 3 lutego/mapa MZD

Budowa Trasy Staromostowej za 18 mln zł, która rozpocznie w Toruniu 3 lutego, spowoduje zmiany w organizacji ruchu obok targowiska miejskiego w centrum miasta. Ostatecznie zdecydowano, że droga będzie miała dwa pasy ruchu zamiast czterech.

Trasa Staromostowa będzie budowana od ulicy Dekerta do placu Niepodległości. Koszt inwestycji to ok. 18,1 mln złotych.



Obecnie teren za targowiskiem miejskim to droga gruntowa w bardzo złym stanie. W ostatnich miesiącach w mieście trwała dyskusja dotycząca realizacji tej inwestycji. Wiele środowisk społecznych apelowało do władz miasta o to, aby drogę zrealizować nie w formie czterech pasów, ale dwóch. Były też głosy przeciwne, które wskazywały na konieczność dwóch pasów w każdą stronę, gdyż cały układ drogowy od Szosy Chełmińskiej do mostu im. Piłsudskiego został w ostatnich latach zrealizowany w postaci czterojezdniowych arterii.



– W Toruniu idziemy za trendami europejskimi i światowymi, które mają na celu uspokojenie ruchu samochodowego. Trasa Staromostowa jest pierwszym widocznym działaniem w tym kierunku, wypracowanym przy udziale wszystkich interesariuszy tego procesu – powiedział prezydent Torunia Paweł Gulewski.



Droga będzie miała ostatecznie po jednym pasie ruchu w każdą stronę, ale obok wybudowane zostaną drogi serwisowe z dojazdami do targowiska i miejsc parkingowych.



Kupcy obawiają się utraty klientów

W czwartek 30 stycznia plac budowy przejmie firma Balzola, wykonawca prac. Pierwsze zmiany w ruchu zostaną wprowadzone 3 lutego.



W pierwszym etapie robót wykonawca wyłączy z ruchu i parkowania gruntowy odcinek od ul. Gałczyńskiego do bramy wjazdowej na targowisko miejskie od strony ul. Dekerta.

Obecnie, szczególnie w dni targowe, parkuje tam „na dziko” około 200 aut. Miejski Zarząd Dróg zaleca osobom handlującym i odwiedzającym targowisko korzystanie z bezpłatnych parkingów przy Izbie Przemysłowo-Handlowej, przy Cinema City oraz z płatnych parkingów zlokalizowanych przy targowisku od strony Szosy Chełmińskiej.



Kupcy są przekonani, że w okresie budowy drogi spadną obroty na targowisku, bo wiele osób nie znajdzie miejsc parkingowych, a tym samym zrezygnuje z przyjazdu po zakupy.



Równolegle - przebudowa wodociągu

W najbliższych tygodniach wykonawca będzie przebudowywał fragmenty wodociągu w pasie od ul. Gałczyńskiego do placu Niepodległości (ulica Czerwona Droga). Jak informuje MZD, ruch pojazdów na tym odcinku będzie utrzymany z ograniczeniami do jednego pasa ruchu. Prace na tym odcinku mają się zakończyć na przełomie lutego i marca. Teren jest jednak bardzo trudny, bo obok Trasy Staromostowej znajduje się zabytkowy cmentarz św. Jerzego, a cała okolica to obszar Przedmieścia Chełmińskiego, gdzie w ostatnich latach niejednokrotnie wiele prac wstrzymywały i przedłużały odkrycia archeologiczne.



– Realizacja tej inwestycji przyniesie wiele korzyści dla kierowców. Przede wszystkim poprawi płynność ruchu w relacji północ–południe. Zmniejszy się także natężenie ruchu oraz poprawi przejezdność na ul. Szosa Chełmińska na odcinku od ul. Dekerta do placu NOT. Poprawi się także bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, dzięki budowie ciągów pieszo–rowerowych – z wyraźnym rozdzieleniem ruchu pieszych i rowerzystów – oraz wyznaczeniu oznakowanych przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych – powiedział dyrektor MZD w Toruniu Ireneusz Makowski.



Inwestycja została dofinansowana z rządowego funduszu Polski Ład.