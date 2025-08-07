Przetrwała posadzka i fundamenty maszyn. W Toruniu odkryto XIX-wieczną wytwórnię lodu [zdjęcia]

2025-08-07, 16:45 Redakcja

Na budowie Trasy Staromostowej odkryto pozostałości maszynowni wytwórni lodu/fot: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu

Na budowie Trasy Staromostowej, na wysokości budynku przy Alei 700 lecia nr 12, odkryto pozostałości maszynowni wytwórni lodu, której projekt zachował się w archiwum miasta Torunia i datowany jest na 1895 rok.

– Na powierzchni około 20 metrów kwadratowych odkryto posadzkę oraz fundamenty maszyn. Cały kompleks otaczał betonowy mur o szerokości dwóch metrów. W archiwum miasta Torunia znajduje się dokumentacja techniczna tej części wytwórni. Na jej podstawie można odtworzyć dokładną lokalizację i wygląd obiektu. Ostateczna rozbiórka wytwórni nastąpiła w latach 60. i z tego okresu zachowała się w archiwum dokumentacja fotograficzna. Przypuszcza się, że była to główna wytwórnia lodu zorientowana na potrzeby zarówno garnizonu wojskowego, jak i miasta – opisała Agnieszka Kobus-Pęńsko, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.



Drogowcy dodali, że znalezisko zostanie udokumentowane przed nakryciem go elementami jezdni. Odkryta posadzka, na której stała maszynownia, trafiła do Muzeum Twierdzy Toruń, celem ekspozycji.



– Budowa Trasy Staromostowej, z inicjatywy Prezydenta Miasta Torunia Pawła Gulewskiego jest objęta stałym, inwestorskim nadzorem archeologicznym, który jest prowadzony w porozumieniu z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Wszystkie działania w przypadku tego odkrycia, były konsultowane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, który wydał odpowiednie zalecenia. Są one na bieżąco realizowane – zaznaczyła Kobus-Pęńsko.