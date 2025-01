Moc imprez na finał WOŚP, ale nie tylko. Co w weekend dzieje się w regionie? [przewodnik, aktualizacja]

2025-01-25, 13:03 Tatiana Adonis/Monika Kaczyńska/Marcin Glapiak/Redakcja

W niedzielę w Toruniu w ramach WOŚP z Rynku Nowomiejskiego na Rynek Staromiejski przejdzie orkiestra wojskowa i szczudlarze/©UMT 2025, licencja: CC BY-NC 4.0 Dom Muz Podgórz w Toruniu zaprasza na warsztaty tworzenia masek karnawałowych/fot. ilustracyjna, Pixabay

Atrakcje na finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale także koncerty, spektakle, warsztaty dla dzieci - to niektóre wydarzenia, jakie w weekend do wyboru mają mieszkańcy regionu.

BYDGOSZCZ



Weekend zabaw dla dzieci z Jeżykiem

sobota i niedziela, 25-26 stycznia, Focus Mall, ul. Jagiellońska 39-47

Pełen atrakcji weekend 25-26 stycznia z ulubionymi bohaterami Puls Kids! To wyjątkowa okazja, by dziecko mogło wziąć udział w niepowtarzalnych zabawach, a także spróbować swoich sił w castingu do reklamy telewizyjnej. Będzie mnóstwo śmiechu, niezapomnianych chwil i wyjątkowych wyzwań. A przede wszystkim dobra zabawa gwarantowana! Co czeka na dzieci?

Strefa castingu, Strefa fana, Strefa foto, Poszukiwacze skarbów, Memory strefa edukacyjna, Strefa z piratami i Refleksomierz.



„Dobrze się kłamie” – spektakl

sobota, 25 stycznia, godz. 16:00, Filharmonia Pomorska

Astronomicznie zabawny spektakl o skomplikowanych relacjach międzyludzkich. Kto z przyjaciół ma najwięcej do ukrycia? Kto spośród przyjaciół coś ukrywa? Kto ma na koncie poważne kłamstwa, a kto tylko nieco ściemnia? Odpowiedzi ma dostarczyć niebezpieczna gra... Każdy, kto siedzi przy stole, ma podzielić się z przyjaciółmi zawartością swojego telefonu. Zwykły wieczór z przyjaciółmi zmienia się w prawdziwy sprawdzian z przyjaźni. Niektórym „ściemnianie” wyjdzie na dobre, inni całkowicie się pogrążą. Co ujawnią odczytane publicznie SMS-y i powiadomienia z Facebooka?



WOŚP w Kinie Orzeł

niedziela, 26 stycznia, godz. 12:00, Kino Orzeł, ul. ul. Marcinkowskiego 12-14

W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (i Kino Orzeł) gra dla onkologii i hematologii dziecięcej! W ramach wydarzenia zostaną zaprezentowane dwa filmy: „Nawet myszy idą do nieba” i „Fenomen”.



33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

niedziela, 26 stycznia, godz. 12:00, Stary Rynek

W Bydgoszczy tradycyjnie najwięcej wydarzeń odbędzie się na Starym Rynku i w jego okolicach. Od godz. 12:00 na scenie będą pojawiać się kolejni wykonawcy. O godz. 16:30 koncert zagra zespół Manchester, O godz. 18:00 – Bydzia.com-band, o godz. 19:00 - Łysa Góra. Po godz. 20 i Światełku do Nieba na scenie pojawi się DJ Keta.



W kinie Orzeł, przy ul. Marcinkowskiego 12:00 w niedzielę obejrzeć będzie można filmy „Nawet myszy idą do nieba” (godz. 12:00) i „Fenomen” (godz. 14:00). Wstęp za wrzutkę do puszki WOŚP.



Już w sobotę (25 stycznia) w sali UKW przy ul. Sportowej 2 odbędzie się Turniej Piłki Halowej, podczas którego zbierane będą pieniądze na WOŚP. Swój udział w turnieju zapowiedzieli m.in. żużlowcy Szymon Woźniak i Wiktor Przyjemski oraz były mistrz świata w skoku o tyczce Paweł Wojciechowski. Początek o godz. 10:00 Wstęp wolny.



„Senior aktywny i kreatywny” - powstaną obrazy strukturalne

niedziela, 26 stycznia, godz. 12:00, CH Auchan, ul. Rejewskiego 3

Uczestnicy stworzą obrazy strukturalne. Jest to rodzaj prac, na których można dostrzec warstwy i trójwymiarową fakturę. Taki efekt będzie można uzyskać poprzez naklejanie na płótno elementów dekoracyjnych i malowanie ich farbami akrylowymi. Tematyka prac zależy od kreatywności twórców. Można zatem tworzyć pejzaże, które odzwierciedlą piękno natury, wielobarwne abstrakcje czy portrety. W zajęciach może wziąć udział każdy senior.



„Suche oczy” – oprowadzanie kuratorsko-artystyczne

niedziela, 26 stycznia, godz. 12:00, Galeria Miejska bwa, ul. Gdańska 20

Oprowadzanie kuratorsko-artystyczne przez kuratorkę Emilię Orzechowską i Martę Szulc oraz premierę katalogu do wystawy.



Led Zeppelin Show by Zeppelinians

niedziela, 26 stycznia, godz. 18:00, Over the Under Pub, ul. Dworcowa 51

Koncert z muzyką legendarnej grupy Led Zeppelin w wykonaniu zespołu Zeppelinians, który jest obecnie uznawany za jeden z najlepszych tego typu w Europie. Koncert odbędzie się w ramach trasy 2025 Tour. Zeppelinians powstał z miłości do muzyki LED ZEPPELIN. Założony w 2016 roku przez fanów oraz profesjonalnych muzyków. To czterech wyśmienitych instrumentalistów, oraz zjawiskowy wokalista, którym jest Maksymilian Kwapień (finalista 9. edycji The Voice of Poland). Mają na koncie występy w Polsce, jak i za granicą.



TORUŃ



Wystawa miniaturowych makiet i modeli kolejowych

sobota, 25 stycznia, godz. 12:00-18:00, poczekalnia Dworca PKP Toruń Główny, ul. Kujawska 1

Wystawa w ramach 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Będzie można zobaczyć makietę z realnie odwzorowanym ruchem pociągów w skali 1:87, otrzymać porady modelarskie dla małych i dużych, zwiedzić kolejową izbę tradycji oraz poznać system informacji pasażerskiej, biletów i kasowników.



Opowieść Wigilijna

sobota, 25 stycznia, godz. 15:00, Aula UMK ul. Gagarina ul. Gagarina 11

Spektakl na motywach powieści Charlesa Dickensa w adaptacji Teresy Kurpias-Grabowskiej. Muzyczna opowieść o tym szczególnym dniu w roku, kiedy pieniądze tracą swoją wartość, w którym przerywamy pogoń za doczesnymi dobrami i skupiamy się na tym, co najważniejsze.



Maski Karnawałowe - warsztaty kreatywne

sobota, 25 stycznia, godz. 17:00, Dom Muz Podgórz, Poznańska 52

Inspirująca podróż po różnych zakątkach świata. Przenosiny w czasie i przestrzeni, aby odkryć sekrety i tradycje związane z tworzeniem masek karnawałowych. Uczestnicy odwiedzą tętniącą energią Brazylię, pełną przepychu i tajemnic Wenecję oraz cofną się w czasie, by poznać ciekawostki karnawałowe dawnej Polski.



Wystawa Małej Formy Graficznej

sobota, 25 stycznia, godz. 18:00, Klubokawiarnia Pers, ul. Mostowa 6

Wernisaż wystawy prezentującej małą formę graficzną - ponad trzydzieści prac wykonanych w różnych technikach, m.in. serigrafii, litografii, fotografii, wypukło- i wklęsłodruku, a także technikach cyfrowych. Wstęp wolny.



33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy



niedziela, 26 stycznia, godz. 10:00- 21:00, Rynek Staromiejski, Rynek Nowomiejski i inne miejsca Torunia

Sztab główny toruńskiego WOŚPu będzie zlokalizowany w Centrum Kultury Dwór Artusa. Z kolei centrum wydarzeń, tradycyjnie będzie Rynek Staromiejski. W programie są stoiska edukacyjne, pokazy ratownictwa oraz główny punkt, czyli światełko do nieba. O godz. 13:00 z Rynku Nowomiejskiego na Rynek Staromiejski przejdzie orkiestra wojskowa i szczudlarze. O godz. 14:00 odbędzie się tradycyjna ściskawa.



Rynek Staromiejski:

Orkiestrowe miasteczko #WOŚP (godz. 11:00 - 18:00):

symulator dachowania;

stoisko Automobilklub i zabytkowe auta;

stoisko straży miejskiej;

stanowiska edukacyjne (FORT IV);

stanowisko SZTABU z licytacjami;

ciężarówka Kujawski Truck Center - oklejanie samochodu ciężarowego;

Blok Artystyczno-wokalny:

12:00 - przedszkolaki z PM nr 1 w Toruniu

12:20 - Michał Dawidko

12:40 - solistki i soliści z OPP "Dom Harcerza"

13:10 - Fundacja MOTYL

15:00 - koncert zespołu DTKF SHANTY

15:45 - licytacje

15:55 - koncert zespoły MYASTA

16:40 - licytacje

16:50 - koncert zespołu NIETRZASK

17:35 - licytacje

17:45 - koncert zespołu BEZPRESJA

18:30 - licytacje

18:40 - koncert MONIKI LEWCZUK

19:30 - licytacje (złota karta)

19:45 - podziękowania

20:00 - Światełko do nieba (laserowe show połączone z pirotechniką sceniczną)

20:20 - koncert zespołu VAINTRAIN

Rynek Nowomiejski

Medyczne miasteczko #WOŚP (10:00 - 18:00)

Pikniki #WOŚP

11:00 - 18:00 Fort IV;

12:00 - 16:00 Muzeum artylerii i Uzbrojenia

Toruńscy sportowcy grają z WOŚP: 14:00 - 18:00 Galeria Toruń Plaza

Toruński MotoOrkiestra 8:00 - 15:00 Motopark Toruń

Rowerowa przygoda

9:30 - 13:30: start - Plac Rapackiego, meta: Rynek Staromiejski

Wystawa miniaturowych makiet i modeli kolejowych



Niedziela w teatrze - Dziadkowie i dziadki



Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w MDK



Targi Ślubne

Muzykoterapia dla seniorów

Czas dla Nas: Czy pawana ma coś z pawiana, czyli karnawał w zoo – koncert dla dzieci



Koncert Zespołu TGD z okazji 10-lecia placówki opiekuńczo-wychowawczej „Insieme-Razem”



GRUDZIĄDZ







Finał WOŚP



W programie m.in. spektakle dla dzieci, pokaz iluzji, turniej sportowy, koncert.

Program:



Teatr

11.00 „Miś Tymoteusz” – Premiera Teatrzyku Lalek Miszmasz”, Mała Scena Prezentacji, 15 zł

12.00 Miś Tymoteusz – Premiera Teatrzyku Lalek „Miszmasz”, Mała Scena Prezentacji, 15 zł

13.00 Pokaz iluzji Adam As, Sala Główna

14.00 „Pinokio” – Produkcja CKT, Sala Główna, 20 zł

15.30 „Boomerzy vs. Millenialsi” WOŚPowy Turniej, Sala Główna,

16.00 Główne licytacje, Sala Główna

16.30 GTT, Sala Główna

Klub Akcent

18.00 The Molka

19.00 Cela nr 3

20.00 MegaraŻ

21.00 Tarpno Alternative



WŁOCŁAWEK

Finał WOŚP

W programie parkrun w parku na Słodowie, koncerty, pokazy tańca i walk rycerskich, nauka pierwszej pomocy. W niedzielę wieczorem na scenie Zielonym Rynku pojawią się Sarsa oraz Julia Żugaj.



25 stycznia: 9:00 – Parkrun dla WOŚP w Parku na Słodowie

10:00 – Koncert „Podaj Serce” w Klubie „Zazamcze”

10:00 – Nauka pierwszej pomocy i stoisko DKMS we Wzorcowni

18:00 – Nocne granie z Taktykiem w Browarze B. 26 stycznia – Wielki Finał! 9:00 – Bieg „Policz się z Cukrzycą” na przystani przy ul. Piwnej

10:00 – Motoorkiestra z krwiobusem przy Hali Mistrzów

10:00 – Nauka pierwszej pomocy i stoisko DKMS w C.H. Wzorcownia

11:00 – WOŚP w Muzeum – wszystkie obiekty Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej

11:00 – Pokazy tańca latino w Szkole Tańca Góreccy oraz

13:00 – Światełko do nieba z przerębla z Morsami nad Jeziorem Czarnym

14:00 i 17:00 – Pokaz walk rycerskich Kujawsko-Dobrzyńskiego Bractwa Kuszy i Miecza – Plac Wolności

17:00 – Koncert finałowy na Zielonym Rynku

20:00 – Światełko do nieba!



Walki białych kołnierzyków



Wernisaż fotografii analogowej z lat 70'-80'



INOWROCŁAW



Finał WOŚP

W foyer czekać będą atrakcje dla dzieci, a na scenie – licytacje przedmiotów przekazanych przez darczyńców oraz koncerty zespołów: Euphorizone, 31 Cover Band, Massey, K.A.S.A.



14.00-20.00 – Strefa dla dzieci 15.00 – 20.00 – kącik porad dla osób zmagających się z celiakią 15.30 – pokaz pierwszej pomocy 16.00 – 20.00 – warsztaty plastyczne, malowanie twarzy, warkoczyki, 16.00 – oficjalne rozpoczęcie, 16.15 – koncert zespołu EPHORIZONE 16.45 – licytacje 17.00 – występ MASSEY 17.15 – licytacje 17.30 – koncert zespołu 31 COVER BAND 18.15 – licytacje 18.45 – koncert K.A.S.A. 19.15 – licytacje 20.00 – Światełko do nieba – na placu Klasztornym przed Teatrem Miejskim przy współpracy z Państwową Strażą Pożarną. Ponadto przed Teatrem, na placu Klasztornym, na przepyszną grochówkę zapraszają motocykliści z Rider’s Club Inowrocław.

ŚWIECIE



Finał WOŚP

W programie m.in. jazda samochodami po torze motocrossowym na stadionie, a w hali – występy wokalne, taneczne, liczne stoiska, żywa diorama historyczna (1917-1945), strefa dla dzieci z dmuchańcami, fotobudką 360°.





25 stycznia

„Na Sportowo z Vistula Park” Hala Widowiskowo-Sportowa w Świeciu

9:00 - Turniej Siatkówki dla Amatorów

Świecie vs Chełmno

10:30 - Mecz Siatkówki

Urząd Miejski Świecie vs Urząd Miejski Chełmno licytacje, fotobudka 360 OW Deczno

11:00 Morsowanie

CSW Morsy Foczki i Morsy Chełmno ognisko kiełbasa z grilla grochówka

26 stycznia

Stadion K.S Wda Świecie

10:00-13:00 - … biegiem, rowerem, hulajnogą… koło fortuny, „Offroadowa Orkiestra” z Obywatelską Inicjatywą Offroadową

Tor Sulnówko

11:00 - 16:00 Jazda samochodami na torze motocrossowym, muzyka, grill, ognisko, kawa/herbata

Hala Widowiskowo-Sportowa w Świeciu

16:00 - 20:00 - licytacje, występy artystyczne - wokalnie: Uczestnicy zajęć Centrum Kultury w Świeciu i SOK Stokrotka oraz Agnieszka Lubak i Emilia Pilińska. tanecznie: Uczestnicy zajęć Centrum Kultury w Świeciu oraz Strefa Świecie. Stoiska oraz strefy dla dzieci - dmuchańce, bransoletki DIY, orkiestrowe puzzle, malowanie twarzy, fotobudka 360

żywa diorama historyczna (1917-1945). 20:00 Światełko do nieba



BRODNICA



Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Na piątek zaplanowano koncerty w Klubie Nurt, w sobotę m.in. orkiestrowy parkrun, a w niedzielę m.in. Bieg „Policz się z cukrzycą” i morsowanie na plaży Niskie Brodno, animacje i warsztaty dla dzieci oraz licytacje w Brodnickim Domu Kultury.







25 stycznia

8-15 - Salon Fryzjerski "U Misi” gra dla WOŚP - konsultacje z Wojtkiem Zielińskim i usługi fryzjerskie godz. 9.00 - Orkiestrowe parkrun, bieg 5 km, Lasek Miejski 26 stycznia

godz. 10.00 - Bieg "Policz się z cukrzycą” + morsowanie, plaża Niskie Brodno godz. 14.00 - Animacje i warsztaty dla dzieci z "Rozwiń Skrzydła”, BDK godz. 15.00 - Licytacje, BDK (transmisja Eltronik oraz Internet) godz. 10-17, Kawiarenka z KGW, pchli targ, bazarek rękodzieła, BDK godz. 19.20 - Rozgrzewka przed Światełkiem - animacje i występy artystyczne, Duży Rynek godz. 20.00 - Światełko do Nieba, Duży Rynek