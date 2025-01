Utrudnienia w centrum Włocławka. Część ulic zostanie czasowo zamknięta

2025-01-24, 17:40 Marcin Kupczyk / Redakcja

Stała organizacja ruchu we Włocławku - poza Zielonym Rynkiem - zostanie przywrócona w niedzielę już o godz. 18. / wloclawek.eu / Archiwum Radia PiK

Zmiany związane są z organizacją 33. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już od 24 stycznia (piątek) nie można wjechać na parking na Zielonym Rynku.

To nie koniec zmian dla kierowców w centrum Włocławka. W niedzielę (26 stycznia) od godziny 6 do 21 będzie zamknięta ulica Zielony Rynek od ul. Bojańczyka do Miedzianej. Zostanie także zabezpieczony teren na czas kolejnej edycji Moto-Orkiestry i wprowadzona czasowa organizacja ruchu w ulicach: Chopina, Cmentarnej, Sportowej, Piaski i Górskiego.



Od rana nie będzie możliwe przejechanie ulicą Górskiego. Wyłączony z ruchu zostanie też skręt w prawo w al. Chopina, dla jadących od strony Kowala prowadzący na parking przy Hali oraz w kierunku ulicy Górskiego. Ulicą Sportową przez Piaski również nie dojedziemy w kierunku al. Szopena.



Stała organizacja ruchu w tym rejonie zostanie przywrócona w niedzielę już o godz. 18. Parking na Zielonym Rynku pozostanie jednak zamknięty do godziny 21.