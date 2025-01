Opóźni się remont mostu przez Wisłę we Włocławku. Pierwszy przetarg unieważniony

- Na wniosek komisji przetargowej musiałem unieważnić przetarg na most stalowy - mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. - Ustawa wymaga, aby wykonawca przedstawił m.in. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o braku zaległości w opłacaniu podatków. Potencjalny wykonawca przedstawił taki dokument, ale pochodzący z 2023 roku. Prawo wymaga, aby zaświadczenie było bardziej aktualne. Pozostałe dwie firmy, które wzięły udział w przetargu, nie spełniły wymaganych warunków. Mogą się odwołać od decyzji władz miasta, dlatego też na razie nie wiadomo, kiedy zostanie ogłoszony kolejny przetarg. - Na remont mostu zamierzamy wydać 42 mln zł - twierdzi prezydent Włocławka. -Chcielibyśmy, aby wykonawca zrealizował tę inwestycję w ciągu 13 miesięcy. W czasie remontu Włocławek czeka komunikacyjny horror. Przeprawa do prawobrzeżnej dzielnicy Zawiśle będzie czynna, ale ruch ma odbywać się wahadłowo. Korki - zwłaszcza w godzinach szczytu - będą ogromne. Zakres prac jest dość pokaźny. Wymiana nawierzchni, malowanie, nowe dratacje, pełen zakres antykorozyjny.

