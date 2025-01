Tańsze bilety na bydgoską komunikację dla dzieci i młodzieży z Szubina? Jest taka inicjatywa

Toruńscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który zaatakował nożem w centrum miasta 20-latka. To znany policjantom recydywista, dlatego czeka go surowsza… Czytaj dalej »

Tańsze bilety okresowe przysługują starszym i młodszym dzieciom z Bydgoszczy oraz kilkunastu gmin tworzących Metropolię Bydgoszcz. Z atrakcyjnych taryf mają skorzystać również młodzi pasażerowie z gminy Szubin. Koszty ulg dla swoich mieszkańców poniesie gmina Szubin. Podpisanie porozumienia uzależnione jest jeszcze od zgody Rady Miasta. Ulgi mają obowiązywać od 1 marca. Dzieci w wieku od 4 do 7 lat oraz uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych mogą korzystać z biletów „malucha" i „uczniowskich" – (10 zł kosztują miesięczne, a 100 zł roczne). W ostatnich latach do programu dołączono także młodych mieszkańców gmin ościennych, współpracujących z jedną ze stolic województwa w ramach Metropolii Bydgoszcz. Z ulg korzystają już dzieci i młodzież gmin: Dobrcz, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Solec Kujawski, Sicienko, Koronowo, Nakło nad Notecią, Mrocza i Pruszcz. Jak informują urzędnicy z bydgoskiego ratusza, trzeba mieć potwierdzenie adresu użytkownika biletu. Każdy uczeń może je otrzymać w sekretariacie swojej szkoły.

