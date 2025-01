Miliony kilometrów, setki tysięcy pasażerów. Komunikacja autobusowa z dofinansowaniem

2025-01-08, 07:00 Monika Siwak/Redakcja

Samorządy województwa kujawsko-pomorskiego w 2025 roku otrzymają 58,8 mln zł dofinasowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRPA)/fot. Monika Siwak

Samorządy województwa kujawsko-pomorskiego w 2025 roku otrzymają 58,8 mln zł dofinasowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRPA); wsparcie zostanie przeznaczone na funkcjonowanie 572 linii autobusowych - poinformował we wtorek wojewoda Michał Sztybel.

Z budżetu państwa sfinansowane zostanie również 70 linii, o które wnioskował Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Odgrywają one ważną rolę w zapewnieniu komunikacji między mniejszymi miejscowościami a większymi ośrodkami.



Wojewoda Michał Sztybel zwrócił uwagę na skuteczność programu w bieżącym roku oraz na zapewnienie pełnego wsparcia finansowego dla wszystkich samorządów, które złożyły wnioski: - Dobra informacja jest taka, że wszystkie samorządy, które w naszym województwie złożyły wnioski, otrzymają środki. W tym roku wprowadziliśmy jedną zmianę, umożliwiając składanie wniosków na umowy wieloletnie, choć takich wniosków nie było dużo. Środki przekazywane są sukcesywnie, w toku terminów wynikających z umów.



W konferencji również wzięli udział starosta świecki Paweł Knapik oraz burmistrz Żnina Łukasz Kwiatkowski. Gmina Żnin otrzymała najwyższe dofinansowanie wśród gmin na przewozy autobusowe. Powiat świecki jest organizatorem przewozów, które realizuje w porozumieniu ze wszystkimi 11 gminami powiatu.



Starosta świecki Paweł Knapik podkreślił znaczenie konsultacji i współpracy między gminami oraz sołectwami, które pozwalają na dostosowanie rozkładów do potrzeb mieszkańców i niwelowanie wykluczenia komunikacyjnego. - Na terenie powiatu jest zaledwie kilka linii, które przynoszą wpływ z biletów taki, że mogłyby funkcjonować one bez wsparcia rządowego. Ponad połowa to linie deficytowe, które nie mają szans na to, by sfinansować swoje koszty funkcjonowania. Jednak każda z tych linii jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. Zadanie to jest niezwykle ważne. Może mniej z punktu widzenia miasta, które jest stolicą powiatu, ale zdecydowanie bardziej dla mieszkańców, którzy do tego miasta dojeżdżają do szkoły i pracy - mówił starosta Knapik, który wskazał, że łącznie na terenie całego powiatu świeckiego funkcjonuje już 18 linii. To rocznie ponad 1,2 mln km i ponad 600 tys. przewiezionych osób.



Burmistrz Żnina Łukasz Kwiatkowski podkreślił, jak ważne i potrzebne jest wsparcie rządowe dla samorządów. - W gminie Żnin funkcjonuje 17 linii autobusowych. Szacujemy, że w 2025 roku autobusy przejadą ponad pół miliona kilometrów, a całościowy koszt tego zadania wyniesie ponad 3 mln zł. Wsparcie w ramach Funduszu będzie wynosiło ponad 1,5 mln zł i jest ono bardzo potrzebne, ponieważ wszyscy wiemy jak dziś wyglądają finanse samorządów - mówił burmistrz Żnina.