Ten film ma setki tysięcy wyświetleń! Uczniowie z Koronowa nagrali wideo, które podbiło sieć [ZOBACZ TO!]

W spocie pod tytułem „Widać, nie widać" uczniowie wykorzystali fragment filmu „Asterix i Obelix: Misja Kleopatra". Potem przyszła sława, która zaskoczyła samych twórców. - Liczyliśmy na miejsce na podium, ale takiego viralu w Internecie to się nie spodziewaliśmy - mówią uczniowie z koronowskiej podstawówki, autorzy tego sukcesu. - Jesteśmy cały czas w szoku. Pierwszy post, który zobaczyliśmy był opublikowany na platformie „X", i myśleliśmy, że na tym się skończy. Później zaczęły się wyświetlenia na You Tubie, na Tik-Toku i jeszcze te wywiady. Bardzo byliśmy zdziwieni... Młodzi wspominają trudności w czasie nagrywania. - Ktoś mógł się zaśmiać i trzeba było od nowa wszystko nagrywać, mogły też być problemy z oświetleniem, które nagle spadło. Najważniejszy jest jednak cel. Chcieliśmy udowodnić, że gdy mamy założoną kamizelkę, to lepiej nas widać i kierowcy mogą na nas wrócić uwagę - mówili autorzy zwycięskiego wideo. Dyrekcja szkoły cieszy się z sukcesu uczniów i przekazuje, że telefony się urywają, mimo trwających wciąż ferii zimowych. Wideo można obejrzeć niżej:

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.