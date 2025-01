Młodzież z Szubina otrzyma zniżki na bilety. Bydgoscy radni przegłosowali nowe taryfy

2025-01-23, 07:43 Tatiana Adonis/Redakcja

Gmina Szubin została włączona do bydgoskiego systemu biletowego/fot: bydgoszcz.pl

Dzieci i młodzież z gminy Szubin będą mogły korzystać z tańszych biletów okresowych. Preferencyjne taryfy będą obowiązywały od marca. Zostanie podpisane stosowna umowa między Bydgoszczą a gminą. Uchwałę umożliwiającą zawarcie porozumienia podjęła bydgoska rada miasta.

– Bilety będą ważne na całą sieć komunikacji miejskiej w Bydgoszczy oraz gminach ościennych – mówił Rafał Grzegorzewski, zastępca dyrektora ds. transportu w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.



– Konstrukcja tej współpracy polega na tym, że mieszkańcy będą mogli kupić bilet w preferencyjnej cenie 10 złotych. Natomiast za każdy sprzedany bilet gmina będzie musiała wnieść różnicę do regularnej ceny do miasta Bydgoszczy w formie dotacji celowej. W tej chwili w tym systemie funkcjonuje już 12 gmin, w nich funkcjonują bilety metropolitalne: uczniowskie i malucha. Natomiast wśród tych 12 gmin jest też pięć gmin, do których jeździmy naszymi autobusami miejskimi, czyli organizujemy dla nich też komunikację miejską – dodał Grzegorzewski.



Ulgi dla maluchów i uczniów obowiązują już m.in. w gminie Dobrcz, Nowa Wieś Wielka, Dąbrowa Chełmińska, Solec Kujawski, czy Pruszcz. Z tańszych biletów mogą korzystać dzieci w wieku od 4 do 7 lat oraz uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.



Warunkiem jest posiadanie Metropolitalnej Karty Uczniowskiej wraz z ważną legitymacją szkolną. Cena biletów w preferencyjnych taryfach wynosi - 10 złotych miesięczny oraz 100 złotych roczny.