Bydgoska Bazylika uruchamia sklep charytatywny. Adres? Dobrze znany [zdjęcia]

2025-01-13, 07:00 Tatiana Adonis/Redakcja

Na zdjęciu Sylwia Woźniak i Adam Jaworski z Bydgoskiego Stowarzyszenia Miłosierdzia/fot. Tatiana Adonis

Trwają ostatnie prace przed otwarciem dobroczynnego punktu. Wiadomo, że sklep podzielony zostanie na dwie strefy: rzeczy bezpłatnych i tych oferowanych za symboliczną złotówkę. Lokalizacja jest nieprzypadkowa - w tym miejscu Stowarzyszenie „Dzięki Wam" wydawało dotychczas dary.

Regały, wieszaki są już gotowe. Przygotowano również przebieralnię z lustrem.

- Nasz punkt będzie działał dzięki ludziom przynoszącym do nas rzeczy. My będziemy mogli część oddać za darmo, a część sprzedać za symboliczną cenę - mówi Sylwia Woźniak z Bydgoskiego Stowarzyszenia Miłosierdzia.

Skąd pomysł na tę inicjatywę?

- W czerwcu podjęliśmy decyzję, że zamykamy Stowarzyszenie „Dzięki Wam". Tyle, że żal nam było troszeczkę zgranej ekipy wolontariuszy, i z drugiej strony żal nam też było tych osób, które przychodzą po pomoc. I tak się zrodził pomysł z księdzem Sławkiem Barem, żeby taki punkt otworzyć - wyjaśnia Adam Jaworski, szef nieistniejącego już Stowarzyszenia „Dzięki Wam".



Na sklepowych półkach znaleźć się mają: zabawki, gry, odzież, obuwie, drobny sprzęt AGD i RTV.

Otwarcie sklepu charytatywnego we wtorek (14 stycznia). Adres: ul. Grunwaldzka 32 (wejście od ul. Jasnej i Granicznej). Będzie czynny we wtorki, środy i czwartki od godz. 10:00 do 13:30.

To kolejna inicjatywa bydgoskiej bazyliki. Przy kościele działa już ogrzewalnia dla bezdomnych, niedługo ma zostać otwarty bar socjalny.



Więcej w relacji Tatiany Adonis.