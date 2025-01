Wywalczyli polskość Pomorza. W Żninie oddano hołd powstańcom wielkopolskim

Pieszy został potrącony na pasach na ul. Lubickiej w Toruniu. Przetransportowano go do szpitala. Czytaj dalej »

Do wypadku doszło we wsi Dobromierz w gminie Nowa Wieś Wielka (powiat bydgoski). Kierowca jest pod opieką ratowników medycznych. Czytaj dalej »

Manifestacja patriotyczna miała miejsce w tamtejszej Szkole Podstawowej nr 1 im. właśnie Powstańców Wielkopolskich. – Od wielu lat kolejne pokolenia uczniów naszej szkoły oraz zgromadzeni goście składają hołd bohaterom, którzy tak umiłowali ojczyznę, że za jej wolność gotowi byli oddać swoje życie – mówił dyrektor placówki Marek Orzechowski. – Bez zrywu wielkopolskiego, też ofiar, pięknego, zwycięskiego marszu ku wolności, nie byłoby wolnego Pomorza. Wiemy, że powstanie wielkopolskie, nie dość, że zwycięskie, przede wszystkim wpłynęło na decyzje traktatu wersalskiego, i ostatecznie wyzwolenie również całego Pomorza z Toruniem, Bydgoszczą i dostępem do morza. Chwała bohaterom, wszystkim, którzy oddali życie za wolność Kujaw i Pomorza – podkreślił marszałek województwa Piotr Całbecki. Powstanie wielkopolskie toczyło się na przełomie lat 1918–1919. Polacy domagali się powrotu ziem pozostających pod zaborem pruskim w obrębie Prowincji Poznańskiej do Polski, umacniającej już w tym czasie niepodległość.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.