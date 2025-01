Inowrocław uczcił 106. rocznicę Powstania Wielkopolskiego. Była inscenizacja walk [zdjęcia]

Od ucha do ucha do 15:00

Na trasie między Janikowem a Dziarnowem doszło do wypadku, w którym zginął mężczyzna. Ruch pociągów wstrzymano do odwołania. Czytaj dalej »

– Będziemy próbować odtworzyć scenę, gdzie jeszcze ten główny atak powstańczy się nie rozpoczął – mówił jeden z inscenizatorów. – Inscenizacja dotyczy walk o Inowrocław 5 i 6 stycznia 1919 roku, kiedy powstańcy pod dowództwem kapitana Pawła Cymsa zdobyli wspaniałym atakiem z kilku stron Inowrocław. Niestety było dużo ofiar, 47 poległych – opisał Arkadiusz Kaliński z Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Garnizon” Bydgoszcz. Zależało mi na tym, żeby rocznica Powstania Wielkopolskiego w naszym województwie miała charakter uroczystości państwowych i nadać taką rangę z udziałem Wojska Polskiego. Takie wydarzenie będzie co roku w innym mieście. Zaczynamy od Inowrocławia, właśnie 5 stycznia odbyła się jedna z ważniejszych bitew Powstania Wielkopolskiego. Jestem zadowolony, że mieszkańcy tłumnie się stawili i że pamiętają o tym, dlaczego dzisiaj na tych ziemiach mówimy po polsku – podkreślił Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski. Dodajmy, że we foyer Teatru Miejskiego w Inowrocławiu otwarta została wystawa fotografii i eksponatów pt. „Nasze Powstanie na Kujawach Zachodnich 1918-1919”. Ekspozycję będzie można oglądać do 16 lutego.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.