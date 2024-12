Jest zawiadomienie do prokuratury! Nieprawidłowości w ośrodku harcerskim w Funce

2024-12-27, 13:19 Michał Słobodzian/Redakcja

Harcerski Ośrodek Wodny w Funce/fot. Archiwum/Sławomir Nowak

Nieprawidłowości, jakie wykryła w ośrodku w Funce Komisja Rewizyjna, ujawnili reporterzy Polskiego Radia PiK. Jak się dowiedzieliśmy, Rada Chorągwi ZHP zawiadomiła prokuraturę, Inspekcję Pracy, Urząd Skarbowy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Komisja Rewizyjna badała działanie ośrodka w Funce w latach 2020-2023. Wykryła szereg nieprawidłowości. Dotyczą one między innymi podejrzenia antydatowania dokumentów, nieopisywania faktur, braku dokładnych opisów wyjazdów służbowych czy niewypłacania wynagrodzeń. Komisja wskazała na potencjalne złamanie szeregu ustaw. W jej ocenie - działania bądź zaniechania w ośrodku w Funce doprowadziły w 2023 roku do zadłużenia na łączną kwotę niemal miliona złotych. Rada Chorągwi ZHP uznała, że nieprawidłowości jest tak wiele, że należy złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw.



- Zawiadomienie jest w sprawie - mówi Marta Borkowska, wiceprzewodnicząca Rady Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi ZHP. - Rada Chorągwi złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury, z informacją także do Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego. Sprawa jest tak złożona i wielowątkowa, że nie jesteśmy specjalistami, żeby ją ocenić. Uważamy, że powinny to zrobić powołane do tego służby.



Sprawy ośrodka w Funce i sytuacji w Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi ZHP dotyczy reportaż śledczy Żanety Walentyn i Michała Słobodziana pt. „Dla dobra organizacji”, który można odsłuchać TUTAJ.