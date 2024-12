Koniec współpracy marszałka z pełnomocnikiem do spraw budowy jachtu

2024-12-27, 21:00 Michał Zaręba/Redakcja

Wizualizacja jachtu/fot. Archiwum

Tylko do końca tego roku Jerzy Gębara będzie pełnomocnikiem marszałka województwa do spraw budowy jachtu.

Jerzy Gębara to jednocześnie były komendant Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi ZHP. - Zakończenie współpracy nie ma związku z nieprawidłowościami, jakie Komisja Rewizyjna Chorągwi wykryła w ośrodku harcerskim w Funce i zarzutami kierowanymi wobec byłego komendanta - zapewnia Małgorzata Sadowska-Rodziewicz, dyrektorka Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Innowacji. - Słyszeliśmy o tych kwestiach, pan Gębara powinien te sprawy załatwiać wewnątrz ZHP. Z tego co wiem, ma się odbyć postępowanie koleżeńskie w strukturach ZHP.



Umowa kończy się z końcem roku

- Podczas konferencji marszałka w sprawie budowy jachtu, nie pojawiła się informacja, że Jerzy Gębara nie będzie już pełnomocnikiem, więc to duże zaskoczenie – zauważamy.

- Pan Jerzy Gębara od 1 lipca do końca roku podpisał z nami umowę zlecenie i od samego początku miał określone zadanie do wykonania – tłumaczy dyrektor Sadowska-Rodziewicz. - Miał opracować koncepcję budowy jachtu i pomóc w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia pod przyszłe postępowanie przetargowe. Nie widzimy potrzeby podpisania kolejnej umowy, gdyż zadanie zostało przygotowane i umowa się kończy z końcem grudnia.



Nieprawidłowości w ośrodku w Funce

O zakończeniu współpracy z Jerzym Gębarą poinformowała bydgoska „Wyborcza”. Jak już informowaliśmy - Rada Chorągwi ZHP zawiadomiła prokuraturę, Inspekcję Pracy, Urząd Skarbowy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych o możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie harcerskiego ośrodka w Funce. To pokłosie kontroli, której wyniki ujawniliśmy na naszej antenie. Komisja Rewizyjna Chorągwi ZHP wykryła w ośrodku nieprawidłowości, dotyczące między innymi antydatowania dokumentów, nieopisywania faktur, umów, rachunków czy opłacania kosztów prywatnej firmy.



Sprawie ośrodka w Funce i sytuacji w Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi ZHP poświęcony był reportaż Żanety Walentyn i Michała Słobodziana pt. „Dla dobra organizacji". Można go posłuchać TUTAJ.