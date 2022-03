Toruńskie seminarium otworzyło second hand. Uchodźcy ubiorą się w nim za darmo

W Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu powstał second hand dla uchodźców z Ukrainy. W ofercie są ubrania, ale także gry i zabawki dla dzieci. Cen na metkach nie ma i nigdy nie będzie!

- Ze zbiorki, która odbywała się w Centrum Dialogu udało się z Torunia wysłać trzy tiry do Ukrainy. To jest ogromny sukces i ogromne zaangażowanie setek wolontariuszy. Tych zebranych rzeczy było tak dużo, że sporo ich u nas pozostało: zabawki, gry, ubrania dla dzieci, kobiet, mężczyzn, i to w różnych rozmiarach (...) - mówi organizatorka Małgorzata Kałdowska z rady Okręgu Bydgoskie i zaprasza potrzebujących uchodźców.Second hand przy pl. Frelichowskiego 1, czynny jest codziennie od godz. 9 do 19.W Centrum Dialogu organizowane są też lekcje z języka ukraińskiego, dla osób które przyjmują uchodźców. Ukraińcy mogą również poznać zabytki toruńskiej Starówki.Więcej w materiale Michała Zaręby.