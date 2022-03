Uchodźcy z Ukrainy stoją w kolejce po PESEL. Ludzi dużo, sprzętu mało

Posiadanie numeru PESEL wiele ułatwia, pozwala m.in. wnioskować o wszelkiego rodzaju zasiłki, stąd takie zainteresowanie rejestracją w urzędzie. Problem jest jeden - zbyt mało czytników linii papilarnych, ale, jak słyszymy, sytuacja stale się poprawia.

Ponad 540 uchodźców zarejestrowało się we włocławskim ratuszu, by uzyskać numer PESEL. Rejestracja trwa od tygodnia. We wtorek (22 marca) do Włocławka dotarł sprzęt do pobierania odcisków palców. Dotąd we Włocławku uchodźcom nadano ponad 180 numerów PESEL. Więcej w materiale Agnieszki Marszał.Z kolei do Grudziądza dotarło 8 dodatkowych zestawów komputerowych z czytnikami linii papilarnych. Do tej pory w Grudziądzu numer PESEL uzyskało ponad 700 osób. Więcej w materiale Moniki Kaczyńskiej.We wtorek (22 marca) do Bydgoszczy, Torunia, Włocławka i Grudziądza dotarły – dzięki wsparciu rządowemu – specjalne zestawy do rejestracji. Samorządy otrzymują także wsparcie osobowe. Między innymi do Gąsawy i Bydgoszczy zostali oddelegowani pracownicy krajowej administracji skarbowej.