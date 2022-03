Prawosławna parafia w Grudziądzu pomaga uchodźcom z Ukrainy

– To niesamowite, żeby w XXI wieku między dwoma bratnimi narodami wybuchł taki konflikt wojenny – powiedział proboszcz prawosławnej parafii pw. Kazańskiej Ikony Bogarodzicy w Grudziądzu.

Nasz reporter rozmawiał z duchownym o wojnie i pomocy obywatelom Ukrainy.





– Najpierw zbieraliśmy rzeczy. Staramy się pomagać tu w Grudziądzu, na miejscu szukać mieszkania dla uchodźców. Już kilka rodzin znalazło tu swoje mieszkanie. Oczywiście najważniejsze, co dzieje w naszej parafii to wspólna modlitwa naszej cerkwi prawosławnej za Ukrainę, o to, żeby Bóg dał wszystkim ludziom miłość i pokój, aby wojna wkrótce się skończyła i jak najmniej ludzi zginęło – powiedział proboszcz Aleksy Lisenkow.





Parafia prawosławna funkcjonuje w Grudziądzu od listopada ubiegłego roku przy ulicy Armii Krajowej 20.