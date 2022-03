Brakuje mieszkań dla uchodźców! Wojewoda i Dom Ukraiński proszą o pomoc

Wojewoda ponawia apel do mieszkańców regionu, którzy dysponują wolnymi mieszkaniami, by oddawali je – odpłatnie – do dyspozycji uchodźców.

O pomoc apeluje też Kujawsko-Pomorski Dom Ukraiński w Bydgoszczy. – Tak, jak na początku mieliśmy dużą bazę mieszkań – około stu, bo współpracujemy z Urzędem Miasta, tak teraz jest z tym duży problem. Wczoraj w bazie było tylko siedem lokali – opowiada Marlena Janicka z Kujawsko-Pomorskiego Domu Ukraińskiego. – Ludzie naprawdę bardzo dużo tutaj pomagają przy uchodźcach – w zakwaterowaniu, wyżywieniu, przekazują ubrania, zabawki, ale pomagających jest coraz mniej – dodaje.





Dotąd udało się pomóc około tysiącu osób. – Bardzo dużo uchodźców do nas przyjeżdża, dzwonią tak naprawdę co chwilę, bo mamy całodobową infolinię. Chcielibyśmy wszystkim pomóc, ale nie jesteśmy w stanie. Jest naprawdę bardzo ciężko. Jeżeli ktoś ma wolny pokój to bardzo prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Miasta bądź do nas – na ul. Jezuicką 5 – apeluje Janicka. Do placówki można też przynosić dary dla uchodźców: odzież, podstawowe kosmetyki, np. żele pod prysznic, pasty i szczoteczki do zębów.





Z kolei wojewoda Mikołaj Bogdanowicz prosi też przedsiębiorców o zgłaszanie zapotrzebowania na pracowników do powiatowych urzędów pracy. Jak poinformował, kolejnym krokiem będzie poszukiwanie pracy dla przybyszów z Ukrainy. Właśnie rozpoczyna się zbieranie informacji o kompetencjach tych osób.