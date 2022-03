Kolejny pociąg z uchodźcami jedzie na Kujawy. Włocławek czeka [zdjęcia]

Przez nasz region przejedzie wieczorem pociąg z uchodźcami z Ukrainy. Pociąg specjalny, nieuwzględniony w rozkładzie jazdy, będzie się zatrzymywał w dużych miastach. Uchodźcy – wedle uznania – będą mogli z niego wysiąść. Włocławek już czeka na podróżnych z Ukrainy.

Włocławski Ratusz przygotował dla tych osób 150 miejsc do spania w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej numer 19. Są już tam rozłożone polowe łóżka. Tymczasem w Internecie pojawiły się krytyczne komentarze. Część włocławian twierdzi, że miasto nie powinno wyzbywać się sali gimnastycznej w czynnej, działającej szkole. Rzeczniczka włocławskiego magistratu, Andżelika Wyrąbkiewicz, podkreśla jednak, że to sytuacja nadzwyczajna i przejściowa:





– To jest naprawdę przejściowa sytuacja. Sala w Szkole Podstawowej nr 19 będzie wykorzystana tylko do niedzieli. To nie jest docelowe miejsce pobytu uchodźców. Wojewoda te osoby przeniesie w miejsce docelowe. Myślę, że to mogą być 24 godziny, nie dłużej. W tym czasie w uchodźcy po prostu się najedzą, odpoczną, wezmą prysznic, a wojewoda będzie miał czas na to, żeby znaleźć miejsce docelowe dla tych osób – tłumaczy Andżelika Wyrąbkiewicz.





Na razie nie wiadomo, o której godzinie specjalny pociąg z uchodźcami zatrzyma się we Włocławku. Będziemy o tym informować.