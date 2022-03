Wolontariusze TSPU proszą miasto o wsparcie w ich działaniach

Toruński Sztab Pomocy Ukrainie potrzebuje dodatkowego lokalu i apeluje do miasta o wsparcie. Studenci UMK i społecznicy działają od początku wojny. Pomagają uchodźcom, organizują dary i mieszkania, ale potrzeb jest coraz więcej.

- Udało się nam zorganizować strukturę, mamy logistykę, kierowcę, będziemy mieli psychologa i studentów z UMK, którzy zajmą się dziećmi. Swoje zasoby już prawie wyczerpaliśmy - powiedział jeden z ukraińskich wolontariuszy.- To jest lokal wynajęty za prywatne pieniądze. Potrzebne jest lokal, najlepiej magazynowy z częścią biurową, z miejscem, gdzie będą mogły parkować samochody. Ludzie non stop przywożą nam jakieś rzeczy i wyjeżdżają. I rotacyjne mieszkanie, gdy ktoś przyjdzie w środku nocy, to będzie można z nim tam pojechać, bo już były takie sytuacje, że trzeba było wynajmować, oczywiście z własnych środków, miejsca w hotelu. To są nasi bracia i siostry, którzy walczą za nas, tak samo za nas, jak i za siebie - dodała Anna Lamers.Rzeczniczka prezydenta Torunia przekazała, że przedstawiciele miasta spotkają się z członkami Toruńskiego Sztabu Pomocy Ukrainie. Sztab działa przy ul. Słowackiego 63.