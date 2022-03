Bieg Tropem Wilczym. W Inowrocławiu uczczono pamięć Żołnierzy Wyklętych [wideo]

W Inowrocławiu odbył się Bieg Tropem Wilczym. /fot. Michał Zaręba W Inowrocławiu odbył się Bieg Tropem Wilczym. /fot. Michał Zaręba W Inowrocławiu odbył się Bieg Tropem Wilczym. /fot. Michał Zaręba

Do przebiegnięcia były dokładnie 1963 metry - jest to nawiązanie do roku, w którym zginął ostatni żołnierz wyklęty. Bohaterów uczczono w Inowrocławiu, na trasie Biegu Tropem Wilczym.

- Kolejny raz biegnę, dzieci są tu pierwszy raz. Chcemy upamiętnić naszych bohaterów. Teraz jest tak trudny czas, że tym bardziej powinniśmy się solidaryzować...



- Trochę zmęczenia będzie, ale dam radę, Trzeba pamiętać o naszych rodakach, którzy dali nam niepodległość, uratowali Polskę przed zagładą. To jest bardzo ważne, że odzyskaliśmy niepodległość...



- Mieszkam w Janikowie. Jestem patriotą. We wszystkich biegach biorę udział... - mówili uczestnicy biegu.



A teraz oddajemy głos organizatorom wydarzenia.



- W tym roku biegniemy po raz dziesiąty w Polsce, a po raz siódmy w Inowrocławiu. Upamiętniamy żołnierzy Podziemnej Polski. Dzięki nim możemy mówić, co chcemy, możemy robić, co chcemy, przede wszystkim żyjemy w wolnej, niepodległej, suwerennej Polsce - Maciej Basiński, wiceprezes Inowrocławskiego Klubu Dyskusyjnego, organizatora biegu lokalnego.



- Pokazujemy fragment walk oddziału Uskoka, był to jeden z dowódców, który działał na Puławach. Oddział będzie odbijał swojego jeńca - zapowiadał Witold Szady z Harcerskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej ZHR Bydgoszcz



Uczestnicy biegu do pokonania mieli 1963 metrów. Jest to nawiązanie do roku, w którym zginął ostatni żołnierz wyklęty - Józef Franczak, ps.Lalek.



Bieg Tropem Wilczym odbył się też w Toruniu i Kruszwicy.



