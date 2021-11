Przez 32 lata był proboszczem na Szwederowie. Ks. Władysław Mielcarek nie żyje

W nocy z wtorku na środę zmarł ks. prałat Władysław Mielcarek. -Najstarszy kapłan diecezji bydgoskiej miał 96 lat – podaje Diecezja Bydgoska na swoim portalu.

Ks. Mielcarek emeryturę spędzał w bydgoskiej parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, gdzie przez 32 lata pełnił posługę proboszcza. Jeszcze tydzień temu można było go spotkać w konfesjonale. W sobotę trafił do jednego z bydgoskich szpitali, gdzie zmarł.Jak czytamy w biogramie zamieszczonym na stronie Diecezji Bydgoskiej, ks. Władysław Mielcarek – prałat Jego Świątobliwości, urodził się 9 października 1925 r. w Chełmcach. W czasie okupacji wraz z rodziną został przewieziony do Chełma Lubelskiego. Kolejne lata spędził w miejscowościach położonych niedaleko Rejowca. Był łącznikiem AK. W lutym 1947 roku zgłosił się do Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. 7 czerwca 1952 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego. Pracował jako wikariusz w Inowrocławiu i Bydgoszczy. W roku 1958 został skierowany na pierwszą samodzielną placówkę do Kretkowa koło Jarocina, zaś w 1965 – przeniesiony do parafii św. Floriana w Żninie. 1 lipca 1972 r. przybył do Bydgoszczy jako administrator parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy na Szwederowie. Tutaj przez 32 lata pełnił funkcję proboszcza. Został ustanowiony rezydentem w 2004 r.- Bogu dzięki, że nigdy nie miałem żadnych zwątpień pod względem wiary i wyboru swojego życia. Można różnym panom służyć. Ja zawsze chciałem służyć Największemu, który jest Królem Wieków. Temu, który ma w swoich dłoniach życie i doczesne i wieczne – mówił w programie religijnym „Bliżej Nieba” w TVP 3 Bydgoszcz. Z okazji 65. rocznicy święceń kapłańskich jubilata została wydana publikacja zatytułowana „Sługa Pana”. Znalazł się w niej zapis rozmowy kapłana z Katarzyną Jarzembowską, dziennikarką Przewodnika Katolickiego.