Bezpłatne ustawianie świateł samochodowych w 80 punktach w regionie! [lista]

„Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo" - to hasło akcji kontroli ustawienia świateł w samochodach, która odbędzie się w sobotę, 20 listopada w całym kraju. W naszym regionie na kierowców czeka 80 punktów.

- Jest to kampania edukacyjno-informacyjna, w ramach której kierowcy bezpłatnie na terenie całego kraju mogą weryfikować stan oświetlenia swoich pojazdów na wybranych stacjach kontroli pojazdów, które funkcjonują pod patronatem ITS - powiedział rzecznik Instytut Transportu Samochodowego Mikołaj Krupiński.Rzecznik ITS zaznaczył, że stan techniczny świateł w samochodach poruszających się na polskich drogach w opinii ITS budzi szereg zastrzeżeń. - Nasze badania wskazują, że tylko kilka procent pojazdów poruszających się po polskich drogach ma dobrze ustawione oba światła, a utwierdzają nas w tym przekonaniu poprzednie edycje tej kampanii Twoje światła - Nasze bezpieczeństwo - podkreślił.Co ważne potwierdzają to również statystyki, z których wynika, że aż cztery z dziesięciu głównych przyczyn negatywnych wyników badań dotyczą właśnie oświetlenia - przekazał Mikołaj . Dodał przy tym, że o światła w pojazdach kierowcy powinni dbać przez cały rok.- Jest to istotne szczególnie teraz w porze jesienno-zimowej, gdy dłużej podróżujemy po zmroku w utrudnionych warunkach atmosferycznych - zaznaczył.Z kolei kom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji podczas konferencji przekazał, że udział nieprawidłowo ustawionych lub uszkodzonych świateł w zdarzeniach drogowych w tym roku to ponad 4 tysiące przypadków. - Znaczenie tych świateł jest największe w porze jesienno-zimowej i to ma znaczenie nie tylko dla nas samych, dla naszej widoczności, ale również dla tych osób, które poruszają się po polskich drogach m.in. dla pieszych - powiedział policjant.- Przypomnę, że niechronieni uczestnicy ruchu drogowego w okresie jesienno-zimowym stanowią bardzo duży udział w wypadkach drogowych i oni mogą popełnić błąd, chociażby nie zakładając elementów odblaskowych, na co zwracamy uwagę, żeby takie sytuacje się nie zdarzały. Ale jedyną szansą do tego, że nie zaistnieje zdarzenie drogowe jest prawidłowe oświetlenie, bo już z kilkudziesięciu metrów pieszy zostanie przez nas zauważony - tłumaczył komisarz.Podczas inauguracji kampanii „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo" przekazano, że 20 listopada oraz 4 grudnia kierowcy będą mieli możliwość darmowego sprawdzenia świateł pojazdów.