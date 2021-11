Festiwal w Świeciu może i mały, ale zabiera w wielką podróż! [wideo, galeria]

Zwiedzanie świata to ich sposób na życie - podróżnicy z całej Polski przyjechali do Świecia nad Wisłą, gdzie opowiadają o swoich wyprawach. Trwa tam Festiwal Podróżników „Piąty Ocean”.

Podróżnicy polecają swoje ulubione miejsca - nie tylko w dalekim świecie!- W regionie, konkretnie w Bydgoszczy, warto odwiedzić Exploseum - zachęca Adrian ślesiński. - Jest to muzeum w dawnej, poniemieckiej fabryce materiałów wybuchowych. Cały kompleks miał kiedyś 23 km kwadratowe, więc ówcześnie był praktycznie wielkości całej Bydgoszczy. Do zwiedzania jest udostępniony możne 1% tego wszystkiego. Tam została bardzo fajnie wytyczona trasa z przewodnikiem. W Polsce były kiedyś dwie takie fabryki.- Ja polecam Czarcie Góry, które nie są bardzo znane bydgoszczanom. Gdy o nich opowiadamy, ludzie mogą pomyśleć, że to może góry, czyli południe, tymczasem to znacznie bliżej - chodzi o okolice Świecia - mówi Karolina Skowronek. - Widok z tych gór jest naprawdę piękny - Wda wpada do Wisły plus bardzo blisko jest zamek krzyżacki.Więcej w materiale Marcina Dolińskiego.W sobotę (20 listopada) trzeci i ostatni dzień festiwalu. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.