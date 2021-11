Bezpłatnie i bez wcześniejszych zapisów można w Bydgoszczy przebadać wzrok pod kątem zaćmy. Badania zorganizowano w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Polskiego Związku Niewidomych „Mamy zaćmę na oku”.

Jak mówią specjaliści nieoperowana zaćma, czyli zmętnienie soczewki oka, może prowadzić do całkowitej utraty wzroku. Z powodu pandemii zmniejszyły się kolejki do zabiegów, ale trudno dostać się do lekarza okulisty, który zdiagnozuje zaćmę. Chętnych na piątkowe badania nie brakuje.Bezpłatne badania wzroku pod kątem zaćmy potrwają do godziny 18:00 i odbywają się w Ośrodku Szkolenia i Rehabilitacji Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Powstańców Wielkopolskich 33 w Bydgoszczy.