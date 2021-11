Wyprzedzając potrącił jadącego rowerzystę. 61-latek zmarł w szpitalu

Policjanci wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło w czwartek w w Arianach (powiat aleksandrowski). W wyniku zdarzenia, po przewiezieniu do szpitala, zmarł 61-letni rowerzysta.

Do wypadku doszło w czwartek około godz. 06.30. - Ze wstępnych ustaleń policyjnych wynika, że 29-letni kierujący busem marki Peugeot - w trakcie manewru wyprzedzania - uderzył w jadącego na rowerze 61-latka - asp. Marta Błachowicz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim.W wyniku obrażeń rowerzysta zmarł po przewiezieniu do szpitala. Kierujący busem był trzeźwy i posiadał uprawnienia do kierowania.