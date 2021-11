Wypadek w Wielowsi na dk15 z udziałem trzech samochodów osobowych

Dwie osoby trafiły do szpitala po zderzeniu trzech samochodów na drodze krajowej nr 15. Fot. Archiwum

Kierowcy wciąż muszą liczyć się z utrudnieniami. Do kraksy doszło w Wielowsi między Inowrocławiem a Toruniem. - Wyjaśniamy okoliczności zdarzenia - mówi Izabella Drobniecka, rzeczniczka inowrocławskich policjantów.– W wypadku brały udział trzy samochody: opel, bmw i mercedes. Prawdopodobnie w pewnej odległości od zamkniętego przejazdu kolejowego stał mercedes i opel, a w nie uderzył bmw. Dwie osoby trafiły do szpitala na badania – powiedziała Izabella Drobniecka.Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. – Będziemy robić wszystko, by droga była przejezdna jak najszybciej – mówią policjanci.