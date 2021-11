Uruchomili fontannę na otwarcie zrewitalizowanego osiedla. Barcin się chwali

Symbolicznym uruchomieniem znajdującej się przy Urzędzie Miejskim w Barcinie fontanny zakończono i oddano do użytku zrewitalizowane osiedle w Barcinie/fot. Facebook

Symbolicznym uruchomieniem znajdującej się przy Urzędzie Miejskim w Barcinie fontanny zakończono i oddano do użytku zrewitalizowane osiedle w Barcinie/fot. Facebook

Nowe parkingi, skwery, piękna zieleń i fontanna - to nowe otoczenie domu kultury oraz Urzędu Miasta w Barcinie. W poniedziałek władze miasta pochwaliły się marszałkowi województwa - Piotrowi Całbeckiemu, jak wydane zostały niemal 3 mln zł.

- Symbolicznym uruchomieniem znajdującej się przy Urzędzie Miejskim w Barcinie fontanny zakończono i oddano do użytku - Wam, mieszkańcom miasta i gminy - zrewitalizowane osiedle w centrum Barcina – czytamy na oficjalnym profilu Miasta i Gminy Barcin (powiat żniński) na Facebooku.- Otoczenie domu kultury było objęte rewitalizacją. Zmieniliśmy zieleń, oświetlenie, powstała plenerowa siłownia i tereny, które będą wykorzystywali uczestnicy zajęć w środowiskowym domu dziennego pobytu dla osób starszych – mówi Michał Pęziak, burmistrz Barcina. - Zmieniło się też otoczenie punktów usługowo-handlowych na osiedlu.Koszt inwestycji to 3 mln zł, z czego 2 mln zł to dofinansowanie unijne, a ponad 300 tysięcy zł - z budżetu państwa.