Wdrażają nowe dowody z odciskami palców. W piątek po 12.00 urzędy nieczynne

W piątek tylko do południa można było odbierać w urzędach dowody osobiste lub składać wnioski o nowy dokument. Przerwa w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych związana jest z wdrożeniem nowych dokumentów z odciskami palców. Można o nie wnioskować od poniedziałku.

Niedziela (7 listopada) to termin wdrożenia dowodów osobistych z drugą warstwą biometryczną, czyli z odciskami palców, oraz z podpisem posiadacza. Od poniedziałku będzie można o nie wnioskować w urzędach. Prace nad wdrożeniem nowych rozwiązań i dostosowaniem urzędowych systemów rozpoczynają się w piątek, co wiąże się z chwilowymi utrudnieniami.Cyfryzacja KPRM przypomina: jeśli w piątek wybierasz się do urzędu po odbiór dowodu lub by jeszcze złożyć wniosek o nowy dokument - masz na to czas tylko do południa. To wtedy zacznie się przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych.O dowody osobiste, w związku z wprowadzanymi zmianami, od końca lipca nie można wnioskować online. Od niedzieli będzie to jednak możliwe w przypadku wniosków o dowód dla dzieci do 12. roku życia, gdyż ich dokumenty nie będą zawierały odcisków palców ani podpisu posiadacza.Przerwa w przyjmowaniu wniosków ma trwać od piątkowego południa do soboty, 6 listopada, do godz. 17.00. Według KPRM niedostępna przez ten czas może być część e-usług działających w oparciu o RDO - może być problem z korzystaniem z e-dowodu w aplikacjach login.gov.pl i podpis.gov.pl oraz z działaniem aplikacji mObywatel (w zakresie pobierania danych).