„Musiałyśmy dogadać się z ludźmi z całego świata”. Studentki UKW na stażu w NATO

To marzenie wielu osób - szkolić się w elitarnej jednostce NATO. Cztery studentki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy właśnie kończą przygodę życia - program stażowy w Centrum Eksperckim Policji Wojskowych NATO.

Praktyka trwała 90 godzin. Przez ten czas uczestniczki szkoliły się teoretycznie i praktycznie. Skąd pomysł na zaproszenie studentów? - mówi szef centrum pułkownik Mirosław Łabęcki. - Znajdujemy się w Bydgoszczy od 2014 roku i chcemy dać coś miastu od siebie. Wielu studentów wyjeżdża za granicę, by tam doskonalić język, pomyśleliśmy, że mamy te możliwości tutaj w Bydgoszczy, to dlaczego nie spróbować? - tłumaczy.Studentkom program bardzo się podobał. - Gdyby była taka możliwość, to chciałybyśmy zostać tutaj jeszcze dłużej. Już miesiąc jednak wystarczył, żeby się czegoś nauczyć – zarówno teorii, jak i praktyki – opowiadają. Jak wspominają, najpierw miały wprowadzające wykłady teoretyczne, a potem zadania praktyczne. - Najtrudniejsze było przełamanie pierwszych lodów - wypowiadanie się na tematy, które nie są dla nas codziennością, cały czas międzynarodowe towarzystwo i nasz łamany angielski, bo nie jesteśmy native speakerami. Musiałyśmy dogadać się z osobami z różnych krajów – mówią.Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO podpisało umowę o współpracy z bydgoskim Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego. - Oni wspierają niektóre nasze przedsięwzięcia, nasze kursy czy konferencje, więc my też chcemy dać coś od siebie – mówi pułkownik Łabęcki.