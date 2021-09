Decyzja środowiskowa ws. obwodnicy Sępólna Krajeńskiego

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla obwodnicy Sępólna Krajeńskiego w ciągu drogi krajowej nr 25. Inwestycja ma być realizowana w latach 2024-2027 - poinformował Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy.

Przyszła obwodnica o długości 6,4 km weźmie swój początek w śladzie istniejącej DK25 i będzie przebiegać po wschodniej stronie miasta, włączając się ponownie do istniejącego przebiegu DK25 na południowym jego krańcu.



Na początkowym odcinku trasa przejdzie mostem nad ciekiem wodnym, a linię kolejową Chojnice - Nakło nad Notecią przetnie pod wiaduktem kolejowym. Dalej będzie prowadzić równolegle do linii kolejowej. Na przecięciu z drogą wojewódzką 241 planowana jest budowa skrzyżowania, a w miejscu przecięcia doliny rzeki Sępolenka - mostu. Na włączeniu do obecnego przebiegu drogi 25 powstanie rondo.



„Długo wyczekiwana decyzja środowiskowa dla obwodnicy Sępólna Krajeńskiego została wydana. W czwartym kwartale przyszłego roku planujemy ogłosić przetarg w formule +projektuj i buduj+, dzięki czemu możliwa będzie realizacja największego zadania na drodze krajowej nr 25 w naszym województwie. W międzyczasie musimy ogłosić postępowanie i wykonać badania wraz z dokumentacją geologiczną, niezbędną do ujęcia w przetargu” - powiedział cytowany w komunikacie dyrektor Oddziału GDDKiA Sebastian Borowiak.



Inwestycja zostanie zrealizowana z uwzględnieniem konieczności ochrony przyrody, zasobów naturalnych, zabytków i ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich. Zgodnie z decyzją środowiskową wykonane zostaną ekran akustyczny i przejścia dla płazów i zwierząt małych oraz dla zwierząt średnich i dużych. Zaplanowano też skrzynki lęgowe dla ptaków.



Obwodnica Sępólna Krajeńskiego ma powstać w latach 2024-2027.