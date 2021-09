Program „Czyste powietrze" w regionie: 16 tys. umów na 250 mln zł

20 tys. wniosków na dotacje i pożyczki złożonych zostało w ciągu trzech lata funkcjonowania programu „Czyste powietrze" w naszym regionie. Dotychczas podpisano 16 tys. umów na kwotę prawie 250 mln zł.

W podsumowaniu trzech lat realizacji programu wziął udział przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber. - Na cały program „Czyste powietrze" zabezpieczonych jest 100 mld zł. W naszym województwie już prawie 250 mln zł zostało zagospodarowane, a ponad połowa tych środków została już wydana - mówił. Minister zwrócił uwagę, że o ile obecnie program przeznaczony jest dla domów jednorodzinnych - głównego źródła „kopciuchów", to dobrą wiadomością jest to, że na etapie finalizacji są prace, które pozwolą na staranie się o środki dla domów wielorodzinnych - kamienic.Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz podkreślił, że przez wiele lata mówiło się, że problem jakości powietrza trzeba jakoś rozwiązać, ale dopiero program „Czyste powietrze" daje wymierne efekty. - Nasz region ze względu na ukształtowanie terenu i liczbę źródeł ciepła miał dotychczas duże problemy. Jeszcze wiele przed nami, ale środki wydatkowane na program dają już realną poprawę. Stało się to dzięki zaangażowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz samorządów w promocję i realizację programu. Wiem, że na tle innych województw wypadamy dobrze. Zachęcam wszystkich do kontynuowania programu, dla dobra naszego środowiska - mówił wojewoda.Prezes WFOŚiGW Ireneusz Stachowiak zaznaczył, że dzięki programowi „Czyste powietrze" możliwa stała się realna walka ze smogiem, z niską emisją, a z domów jednorodzinnych pochodzi 80 proc. emisji szkodliwych pyłów i dwutlenku węgla.W woj. kujawsko-pomorskim jest około 270 tys. domów jednorodzinnych, z których jeszcze 200-220 tys. wymaga wymiany źródeł ciepła. Przez trzy lata obowiązywania programu zostało złożonych 20 tys. wniosków, podpisanych zostało 16 tys. umów na kwotę prawie 250 mln zł, z tego 230 mln z to dotacje, a 12 mln zł to pożyczki. Dotychczas osobom, które zrealizowały inwestycje, wypłacono ponad 130 mln zł. Między innymi wymieniono 19 tys. źródeł ciepła. Stachowiak zaznaczył, że beneficjenci bardzo sprawnie realizują inwestycje ze środków programu.