Nie zdążyłeś się spisać? Zrób to w noc spisową [lista punktów w regionie]

Udział w Narodowym Spisie powszechnym jest obowiązkowy, a nie wszyscy tego obowiązku dopełnili, a zostało zaledwie siedem dni. Dlatego Urząd Statystyczny organizuje nocne spisywanie dla zapracowanych.

Już w sobotę (25 września) m.in. w Bydgoszczy, Włocławku czy Unisławiu urzędnicy będą czekać na osoby, które jeszcze się nie spisały. - Nasz urząd będzie otwarty tego dnia od godz. 8.00 do 24.00. Można do nas podejść i spisać się, ale zachęcamy też do innych form - nasza infolinia będzie czynna do 24.00, więc można również zadzwonić - zachęca Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy. Noc spisowa organizowana jest także w innych miastach regionu - na przykład Urząd Gminy Chełmno przygotowuje wydarzenie w Gościńcu Starogrodzkim w Starogrodzie, a gmina Koronowo - w centrum handlowym Stara Rzeźnia.Małgorzata Górka przypomina, że odmowa wzięcia udziału w spisie powszechnym wiąże się z karą nawet do 5 tys. zł. W województwie kujawsko-pomorskim spisało się już około 90 proc. mieszkańców. Najpopularniejszą formą jest samospis przez Internet.





LISTA PUNKTÓW W REGIONIE CZYNNYCH W NOC SPISOWĄ